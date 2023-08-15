Два человека получили ранения при обстреле ВСУ

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Силы украинских формирований обстреляли Новую Таволжанку в Шебекино, два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона сообщил, что артиллерийские мины разорвались вблизи дома мирных жителей, где проходили восстановительные работы.
Мужчина и женщина получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. По словам Гладкова, состояние пострадавших врачи оценивают, как удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что группировка российских сил «Восток» уничтожила более 20 боевых позиций ВСУ в ДНР.
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Мужчина и женщина получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. По словам Гладкова, состояние пострадавших врачи оценивают, как удовлетворительное.
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Анастасия Крестьянова