Два человека пострадали при столкновении поездов в столичном метро

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В результате столкновения двух поездов на станции московского метро «Печатники» пострадали два человека. Об этом сообщает телеканал 360.
Ранее стало известно, что на станции московского метрополитена «Печатники» столкнули два поезда. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.
На Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена нет движения между станциями «Люблино» и «Дубровка» из-за столкновения двух составов на станции «Печатники».В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
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