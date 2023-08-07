Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов в Москве

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Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов в Западном Дегунино в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT, происшествие случилось в Ильменском проезде. Взрыв произошёл из-за перегрева баллонов на солнце.
Сообщается, что на место едут экстренные службы. В результате взрыва два человека пострадали. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии без сознания, медики борются за его жизнь.
Напомним, ранее мощный взрыв прогремел в порту турецкого города Дериндж, взорвался один из бункеров для пшеницы. Инцидент произошел во время погрузки пшеницы.
Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз заявил, что причиной ЧП в турецком порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. По предварительным данным, во время погрузки зерна на корабль, произошло сжатие зерновой пыли, что спровоцировало взрыв.
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Сообщается, что на место едут экстренные службы. В результате взрыва два человека пострадали. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии без сознания, медики борются за его жизнь.
Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз заявил, что причиной ЧП в турецком порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. По предварительным данным, во время погрузки зерна на корабль, произошло сжатие зерновой пыли, что спровоцировало взрыв.
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Екатерина Коршунова