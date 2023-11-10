Два человека пострадали в давке в очереди за билетами в Большой театр в Москве

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В Москва два человека пострадали в давке за билетами в Большой театр, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, огромная толпа собралась на Театральной площади, чтобы успеть купить билеты на новогоднее представление «Щелкунчик». Судя по опубликованном в сети фотографиям, обезумевшую толпу пришлось контролировать с помощью специальных ограждений сотрудникам правоохранительных органов.
В результате, как минимум два человека пострадали в давке и были госпитализированы в больницу. При этом, о характере и степени тяжести их травм пока что ничего не сообщается.
Ранее на видеокамеры московского ломбарда попал момент, в который его грабит вооруженная пистолетом девушка.
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В результате, как минимум два человека пострадали в давке и были госпитализированы в больницу. При этом, о характере и степени тяжести их травм пока что ничего не сообщается.
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Евгения Парфентьева