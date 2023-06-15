Два человека разбились на дельтаплане в Челябинской области

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Уточняется, что одному из погибших мужчин, 36-летнему Льву, в январе этого года супруга подарила на день рождения сертификат на полёт на дельтаплане. В начале лета парень решил воспользоваться подарком. 14 июня они с инструктором Сергеем отправились в полёт.
«Во время полета что-то пошло не так и дельтаплан упал на территории поселка Совхозный Катав-Ивановского района», — говорится в сообщении.На место происшествия сразу приехали сотрудники скорой медицинской помощи, но спасти мужчин не удалось.
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