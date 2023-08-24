Два человека, в том числе и девочка-подросток, погибли в ДТП в Калуге

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Пьяный водитель влетел в топлу людей на остановке в Калуге, предварительно, два человека погибли, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в центре города пьяный водитель влетел в толпу людей на автобусной остановке. Автомобиль также протаранил несколько магазинов рядом. В результате аварии минимум десять человек пострадали.
По предварительной информации, в аварии погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка.
Виновник ДТП задержан, на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее стало известно, что член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве. В результате аварии, сильно никто не пострадал. Участники ДТП ждут прибытия сотрудников ДПС. От госпитализации Гурулев отказался.
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По предварительной информации, в аварии погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка.
Ранее стало известно, что член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве. В результате аварии, сильно никто не пострадал. Участники ДТП ждут прибытия сотрудников ДПС. От госпитализации Гурулев отказался.
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Евгения Парфентьева