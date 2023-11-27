Два человека выпрыгнули с 11-го этажа, спасаясь от пожара в Новой Москве

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В Новой Москве при возгорании квартир в одном из многоквартирных домов в поселке Знамя Октября погибли два человека, они выпрыгнули в окно с 11 этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее два человека погибли во время мощного пожара в жилом доме в подмосковной Шатуре. Огонь охватил двухэтажное здание, которое находится в поселке Садовое. Утром на месте происшествия были обнаружены тела двух человек. Личности и пол жертв устанавливают правоохранители.
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Элина Позднякова