Два человека заживо сгорели при ДТП на трассе в Татарстане

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Два автомобиля загорелись в результате столкновения на трассе в Татарстане, об этом сообщает ГИБДД республики.
«В Альметьевском районе водитель автомобиля Mercedes-Benz, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем УАЗ», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.В результате столкновения, оба автомобиля загорелись. Пассажир и водитель УАЗа скончались на месте происшествия. Водитель Mercedes-Benz госпитализирован в больницу.
Вчера под Пермью четырехлетний ребенок погиб в ДТП с трактором. 46-летний водитель легкового автомобиля влетел в остановившийся на дороге трактор с прицепом. Отмечается, что трактор стоял без знака аварийной остановки или световых сигналов.
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