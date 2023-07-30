Два дельтаплана столкнулись в Ставропольском крае

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Два дельтаплана столкнулись на склоне горы Юца в Ставропольском крае. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации телеграм-канала, один человек погиб. Сообщается, что еще одного человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Напомним, пьяный мужчина заперся в пивном магазине и открыл стрельбу по людям в центре Таганрога. Неизвестный мужчина забежал в пивной магазин на Александровской и открыл стрельбу из окна, предварительно, из травматического оружия.
На место происшествия прибыли сотрудники силовых служб. Преступника задержали. На данный момент он находится в отделении полиции.
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Обстоятельства инцидента уточняются.
На место происшествия прибыли сотрудники силовых служб. Преступника задержали. На данный момент он находится в отделении полиции.
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Екатерина Коршунова