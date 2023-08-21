Два диггера захлебнулись в коллекторах Москвы

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Недалеко от парка «Зарядья» из Москвы-реки выловили тела мужчины и девочки, сообщает «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.
«Накануне группа численностью до восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам, где они находились во время сильного ливня. На связь никто не выходит, людей ищут. В настоящее время в Москве-реке найдены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки. Их личности устанавливаются», - прокомментировал ситуацию источник.
По информации источника, всего в экскурсионной группе могли находиться до восьми человек.
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