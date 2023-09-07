Два генерала ПВО оказались под стражей из-за обвинений в коррупции

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Два высокопоставленных российских генерала ПВО, Константин Огиенко и Дмитрий Беляцкий, арестованы по обвинению во взяточничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным следствия, Беляцкий, командующий 4-й дивизией ПВО, по поручению экс-командующего 1-й армией особого назначения ПВО Огиенко организовал передачу земель оборонного значения, планировавшихся под застройку. Офицеры планировали получить на этом 30 миллионов рублей, но выручили только 500 тысяч. Именно в получении этой суммы в качестве взятки от гражданской организации и обвиняются генералы.
Сейчас Минобороны России и Следственный комитет РФ проверяют сохранность земельных участков, числящихся за 1-й армией особого назначения ПВО.
Дмитрий Беляцкий частично признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, и заключил со следствием соглашение о сотрудничестве, за что его освободили из-под стражи и перевели под домашний арест. Константин Огиенко же категорически отрицает свою вину, за что пробудет под стражей до 27 ноября 2023 года.
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Артем Путинцев