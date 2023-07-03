Два грузовика сплющили автомобиль с водителем внутри на окраине Москвы

Фото: iStock.com/aapsky
В столичном районе Выхино-Жулебино два грузовика с разных сторон наехали на автомобиль так, что сплющили его. Внутри машины находился водитель, пише телеграм-канал Baza.
На Ташкентской улице Москвы два грузовика буквально раздавили водителя, когда спереди и сзади наехали на его автомобиль, смяв легковушку.
Уточняется, что ДТП произошло между Lexus и Hyundai, а также двумя самосвалами. Корейскую иномарку, в свою очередь, сжали два грузовика, водитель погиб на месте. Правоохранительные органы продолжают устанавливать его личность.
В телеграм-канале добавили, что информация о других пострадавших в ДТП уточняется.
Читайте также:
Под Севастополем фура протаранила пять легковых автомобилей;
В Приморье сошли с рельсов локомотив и два вагона;
Под Екатеринбургом пять человек погибли в «огненном» ДТП.
Уточняется, что ДТП произошло между Lexus и Hyundai, а также двумя самосвалами. Корейскую иномарку, в свою очередь, сжали два грузовика, водитель погиб на месте. Правоохранительные органы продолжают устанавливать его личность.
Читайте также:
Под Севастополем фура протаранила пять легковых автомобилей;
В Приморье сошли с рельсов локомотив и два вагона;
Под Екатеринбургом пять человек погибли в «огненном» ДТП.
Андрей Гаврилов