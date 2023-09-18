Два козла устроили драку на капоте автомобиля в Южном Бутово (видео)

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В столичном районе Южное Бутово два козла устроили побоище прямо на капоте припаркованного автомобиля Volkswagen Passat CC. Об этом рассказали очевидцы в телеграм-канале «Москва на дорогах» и приложили видео поединка животных.
Судя по кадрам, один козел запрыгнул на капот, а затем активно препятствовал попыткам товарища забраться туда же. Какое-то время бородатые агрессоры бодались, потом победитель, так и не позволивший собрату влезть на машину, пробежался по крыше иномарки. Затем он спрыгнул и оба козла убежали по своим делам. О том, какой ущерб нанесен автомобилю и обратился ли хозяин Volkswagen в полицию, не сообщается.
Местные жители рассказали, что недавно козы повредили антигравийную пленку на другом автомобиле. Ее замена обошлась хозяину в 20 тысяч рублей. Случалось животным и раньше портить чужое имущество, так как они гуляют сами по себе, без присмотра. Жители Южного Бутова собираются писать коллективную жалобу на их хозяина, чтобы он ответил за своих козлов.
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Местные жители рассказали, что недавно козы повредили антигравийную пленку на другом автомобиле. Ее замена обошлась хозяину в 20 тысяч рублей. Случалось животным и раньше портить чужое имущество, так как они гуляют сами по себе, без присмотра. Жители Южного Бутова собираются писать коллективную жалобу на их хозяина, чтобы он ответил за своих козлов.
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Александр Бойцов