Два подростка утонули при праздновании дня рождения в Санкт-Петербурге

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Два подростка утонули в Суздальском озере в Санкт-Петербурге во время празднования дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу.
Отмечается, что погибла девочка 12 лет и 15-летний молодой человек. Перед госпитализацией подросткам проводили реанимационные действия, однако у обоих было тяжелейшее состояние, в результате которого несовершеннолетние скончались в медучреждении.
Сообщается, что в компании было десять человек, которые употребляли «легкий алкоголь».
Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства и причины трагедии.
По информации ГУМЧС, с начала купального сезона в водоемах Санкт-Петербурга утонули 16 человек, пять из которых — дети.
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Сообщается, что в компании было десять человек, которые употребляли «легкий алкоголь».
По информации ГУМЧС, с начала купального сезона в водоемах Санкт-Петербурга утонули 16 человек, пять из которых — дети.
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Екатерина Коршунова