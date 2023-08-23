Два пьяных украинца разнесли польский хостел

Фото: iStock/Elena Perova
В польском городе Гданьск два пьяных украинца забрались в хостел и разгромили его, сообщает WNP.
По информации СМИ, 18 августа два пьяных украинца разбили окна в одном из польских хостел города Гданьск, пробрались внутрь, сломали там несколько дверей, а также побили окна в припаркованном рядом автомобиле.
Вандалов задержали прибывшие на место происшествия полицейские. Один из задержанных вел себя агрессивно и оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
В результате, в организме одного из них обнаружили 2,5 промилле алкоголя, в организме второго – более одного промилле.
Сейчас задержанным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Читайте также:
Неизвестные вандалы переставили буквы в названии села Сукко, «переименовав» его в ругательство
Жительница Мурманска осквернила памятник воинам-афганцам
Вандалы осквернили памятник в честь советских воинов в Молдавии
Вандалов задержали прибывшие на место происшествия полицейские. Один из задержанных вел себя агрессивно и оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
Сейчас задержанным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Читайте также:
Неизвестные вандалы переставили буквы в названии села Сукко, «переименовав» его в ругательство
Жительница Мурманска осквернила памятник воинам-афганцам
Вандалы осквернили памятник в честь советских воинов в Молдавии
Евгения Парфентьева