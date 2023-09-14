Два пьяных жителя Брянской области украли сейф, испугались и вернули его

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Двое пьяных мужчин украли сейф, в котором находилось около миллиона рублей, испугались сумме награбленного и вернули его, сообщили в объединенной пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
По информации суда, двое местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью проникли в магазин, в котором работают. Мужчины надели на головы шапки с прорезями для глаз, а затем, с помощью лома, вскрыли дверь в бухгалтерию и вынесли оттуда сейф.
Дома преступники решили подсчитать награбленное, взломали сейф и обнаружили там 931 200 рублей. Крупная сумма напугала воров, все деньги они принесли обратно и закопали во дворе, где их нашла полиция на следующее утро.
Против совестливых воров возбудили уголовное дело по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере». Однако, суд учел признание злоумышленниками своей вины и раскаяние в содеянном.
Одному из виновных назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, второму дали 3 года условно с испытательным сроком 2 года.
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Дома преступники решили подсчитать награбленное, взломали сейф и обнаружили там 931 200 рублей. Крупная сумма напугала воров, все деньги они принесли обратно и закопали во дворе, где их нашла полиция на следующее утро.
Одному из виновных назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, второму дали 3 года условно с испытательным сроком 2 года.
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Евгения Парфентьева