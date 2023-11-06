Два ребенка погибли в ДТП со школьным автобусом под Челябинском

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Два ребенка погибли при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Чебаркульском районе Челябинской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes, где находилась 33-летняя медсестра, скатился в Неву и утонул, пока её любовник курил недалеко от места ЧП. Женщина и её любовник решили заняться любовью в автомобиле на берегу Невы. Мужчина вышел покурить, автомобиль начал скатываться в реку вместе с женщиной.Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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