Два ребенка погибли в ДТП со школьным автобусом под Челябинском

Нелегал из Турции домогался до двенадцатилетней девочки в автобусе в Твери. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что на улице Можайского в салон автобуса зашёл неизвестный мужчина, который подсел к девочке и стал трогать её за бёдра и между ног. Подросток испугалась позвать на помощь, по этой причине она вырвалась и выбежала из автобуса на ближайшей остановке. Мать пострадавшей девочки обратилась в правоохранительные органы.



В этот день полицейские задержали 52-летнего гражданина Турции, который проживает в Твери. Мужчина нигде не работает, а на территории РФ находится незаконно. Проводится проверка.



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Екатерина Коршунова