Два российских туриста погибли в Приморье на границе с Китаем

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Страшная авария произошла в Хасанском районе Приморского края. Автобус с туристами, ехавший из Китая в Уссурийск внезапно съехал в кювет и перевернулся. Два пассажира погибли.
Пациентов госпитализирует Хасанская центральная районная больница. На место ДТП прибыли спасатели и пожарные, наряд ДПС и скорая помощь. Туда же направлен вертолет Территориального центра медицины катастроф.
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Александр Бойцов