Два самолета отправили на поиски пропавшего батискафа, доставляющего туристов к «Титанику»

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В США два самолета отправили на поиски пропавшего в Атлантике батискафа, доставляющего туристов к «Титанику»
Канада и США отправили самолеты на поиск пропавшего подводного аппарата во время доставки туристов к затонувшему «Титанику». Об этом сообщает в Твиттер-аккаунте американского северо-восточного управления береговой охраны.
Отмечается, что Соединенные Штаты для поисково-спасательной операции в северной Атлантике выделили военно-транспортный C-170, Канада — противолодочный P8 Poseidon.
Пресс-служба береговой охраны уточнила, что поиски проходят на расстоянии 900 миль (1,5 тыс. км) от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В операции также участвует исследовательское судно Polar Prince из Канады.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в пропавшем около «Титаника» батискафе находился миллиардер Хэмиш Хардинг. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Отмечается, что Соединенные Штаты для поисково-спасательной операции в северной Атлантике выделили военно-транспортный C-170, Канада — противолодочный P8 Poseidon.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в пропавшем около «Титаника» батискафе находился миллиардер Хэмиш Хардинг. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян