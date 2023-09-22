Два шестиклассника выпили литр водки, запивая психотропные средства в Москве

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В Москве два ученика шестого класса употребили психотропные средства, запив их литром водки. Один ребенок находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, два 12-летних мальчика из Дмитровского района столицы раздобыли таблетки, купили четыре бутылки водки объемом 0,25 л и употребили все это в квартире одного их них, выбросив пустые бутылки в окно.
Однако позже одному мальчику стало плохо, ему вызвали скорую и госпитализировали с мощным отравлением. Второй ребенок чувствует себя хорошо.
Полиция выясняет, где дети смогли взять такое количество алкоголя и запрещенных препаратов. Отмечается, что оба мальчика воспитываются в полных благополучных семьях.
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Однако позже одному мальчику стало плохо, ему вызвали скорую и госпитализировали с мощным отравлением. Второй ребенок чувствует себя хорошо.
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Элина Позднякова