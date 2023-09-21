Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Два школьника в Ингушетии подорвались на найденной в сарае гранате

Два школьника в Ингушетии подорвались на найденной в сарае гранате

21 сентября 2023, 11:39
Фото: istockphoto/by sonmez

Фото: istockphoto/by sonmez

Двое девятиклассников в Ингушетии подорвались на гранате, которую нашли в сарае, принадлежащем отцу одного из них. Подростки обнаружили там целый схрон с оружием.
Инцидент произошел в селе Верхние Арчалуки. 14-летний подросток пригласил в гости своего одноклассника. Ребята играли во дворе и под досками сарая обнаружили целый склад боеприпасов, в том числе несколько гранат. Ребята достали одну гранату Ф-1 и принялись рассматривать. В этот момент граната взорвалась прямо в руках одного из них.

Мальчиков в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение районной больницы. Один из них получил осколочные ранения шеи с повреждением крупных кровеносных сосудов. У другого — проникающие ранения груди и живота. Врачи борются за их жизнь.


Прибывшие на место правоохранители обнаружили в тайнике еще две гранаты Ф-1, дымовую шашку, три магазина для автомата Калашникова, около двадцати патронов россыпью и гранатометный выстрел ВОГ-17. В настоящее время полицейские выясняют, кто устроил тайный склад боеприпасов и какое отношение к нему имеет хозяин дома.

Читайте также:

Похожий на гранату Ф-1 предмет обнаружили на Юрловском проезде в Москве

В Москве парню оторвало руки при взрыве гранаты

Белгородец пострадал при взрыве гранаты, которую нашел у себя в огороде

#врачи
#подросток
#склад
#выстрел
#жизнь
#граната
#больницы
#инцидент
#полицейские
Читайте нас в
Главный охранник Ельцина лишился 13 миллионов
Главного охранника Ельцина обманули телефонные мошенники на 13 млн
21 сентября 2023, 12:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

Генерал КГБ и главный охранник Ельцина во время путча 1991 года Александр Стерлигов оказался жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, он лишился почти 13 миллионов рублей. Уточняется, что за помощью к правоохранителям он обратился еще 20 сентября. Потерпевший рассказал, что ему позвонил якобы сотрудника МТС, который рассказал, что сейчас идет переподключение к новым вышкам, поэтому Стерлигову необходимо срочно зайти в приложение банка. 
 
«К разговору подключился и выдававший себя за сотрудника кредитной организации мужчина. Он рассказал, что с его счета пытаются снять деньги, и порекомендовал срочно перевести их на другой счет», - уточняет издание. 

В итоге, Стерлигов, придя в отделение банка, расположенное во Владимире, решил снять со счета 1,6 млн рублей. После этого он направил средства на некий «безопасный» счет. Кроме того, мужчина отдал мошенникам также доступ ко всем банковским сервисам, лившись облигаций, которые оценили в 11 миллионов рублей. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. 
 
Читайте также: 

Россиян предупредили об активности мошенников из-за введения цифровых паспортов

Россиян предупредили о новой схеме кражи денег со счетов

Аналитик Парфентьев: Мошенникам перекроют возможность обманывать россиян
#деньги
#кражи
#уголовное мужчина
#счёт
Читайте нас в
СМИ: Террористы хотели сбить летевший из Москвы самолет
Mash: Телефонные террористы обещали сбить летевший из Москвы в Сочи самолет
21 сентября 2023, 11:59

Фото: iStock/frentusha

Телефонные террористы угрожали сбить самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Москвы в Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
По информации источника, 20 сентября около 9:40 в информационный отдел поступил звонок. Злоумышленники на том конце провода пригрозили уничтожить борт со всеми пассажирами при посадке. В 17:35 рейс вылетел из Домодедово без каких-либо ограничений.  Об угрозе теракта сразу сообщили во все оперативные службы. СБ аэропорта выставила дополнительный контроль.

Информация оказалась ложной, рейс благополучно приземлился даже на 15 минут раньше запланированного.

Читайте также: 

Истребитель Су-34 рухнул в Воронежской области

В Пензенской области погиб пилот после крушения самолёта

В США забили тревогу из-за удара «новым» оружием по самолету ВСУ
#пилот
#контроль
#информация
#теракт
Читайте нас в
В Приморье уничтожат 22 т икры из-за кишечной палочки
21 сентября 2023, 08:45

Фото: istockphoto/bksrus

22,4 т лососевой икры с севера Камчатки будет уничтожено в Приморье из-за кишечной палочки.
«Кам 24» пишет, что во время лабораторных испытаний в икре были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Возможно, несоблюдение технологии производства или хранения продукции, условия её транспортировки вызвали появление кишечной палочки.

В приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора объясняют, что заморозка продукции останавливает развитие патогенной микрофлоры, но при последующей разморозке бактерии снова активны. Погибают они только при тщательной термической обработке. Но её невозможно провести с икрой. На корм животным данную продукцию направлять также запрещено.

KamchatkaMedia пишет, что партия икры с патогенной микрофлорой была заявлена на экспорт в КНР, Республику Корею, Японию, Таиланд, Вьетнам и ЕС.

Читайте также:

Минздрав заметил снижение интереса россиян к суррогатному алкоголю

«Известия»: В российском квасе обнаружили тройное превышение дозы алкоголя

Куриное «вторжение»: Украинские курицы дестабилизируют рынок ЕС
#икра
#продукты
#экспорт
Читайте нас в
В Екатеринбурге неизвестный напал на воинскую часть
21 сентября 2023, 08:01

Фото: istockphoto/sqback

20 сентября примерно в 10 часов утра неизвестный мужчина, одетый в чëрное, напал на воинскую часть в Кировском районе Екатеринбурга.
Shot пишет, что мужчина был вооружен подобием СВУ, дымовой шашкой и взрывпакетом. Он подошёл к забору и забросил всё это на территорию военного объекта. После сбежал с места и скрылся в ближайшей лесополосе.
 
Атака не удалась: возгорания не случилось, здание части повреждений не получило, никто не пострадал. Специалисты изъяли и увезли на экспертизу пластиковую бутылку с проводами, которые были примотаны изолентой, верёвку с шайбой и проволокой, дымовую шашку и 4 болта.
 
Сейчас ведутся поиски нападавшего: на вид ему около 40 лет, примерный рост 175 см.

Читайте также:

Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи

Могилу Пригожина в Санкт-Петербурге после кражи круглосуточно охраняют

В Екатеринбурге задержали мужчину, прыгавшего голым возле школы
#екатеринбург
#военная
#чп
Читайте нас в
Минобороны РФ сообщило о массовой атаке ВСУ на Крым
21 сентября 2023, 08:00

Фото: istock / aapsky

В ночь с 20 на 21 сентября ВСУ пытались совершить теракт с помощью беспилотников. Все они были поражены средствами ПВО.
Противовоздушная оборона уничтожила над акваторией Черного моря 19 украинских БПЛА. Кроме того, над территориями Белгородской, Курской и Орловской областей было уничтожено по одному вражескому беспилотнику. Информацию сообщает Министерство обороны РФ в своем telegram-канале. 

Кроме того, военкор Юрий Котенок заявил, что данная попытка атаки украинской стороной по Крыму является самой масштабной за все время. По его данным, в районе Евпатории и Севастополя активно работали средства ПВО.

Ранее сообщалось, что ВСУ в течение суток нанесли 26 ударов по территории ДНР, выпустив в общей сложности 103 боеприпаса. 

Читайте также: 

СМИ: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет

В США заявили, что Украина получила все, что просила для контрнаступления

Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине

#ночь
#теракт
#оборона
#бпла
#telegram
#всу
#рф
#пво
Читайте нас в
Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи
МЧС: число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи, 20 пострадали
21 сентября 2023, 06:40

пресс-служба губернатора и правительства МО

Количество жертв в результате обрушения дома в Балашихе после взрыва газа возросло до семи человек, а число пострадавших составило 20 человек, сообщили в телеграм-канале МЧС России.
Ранее было заявлено о пяти погибших, включая двух спасателей.

«Поисковые операции в Балашихе завершены. Общее количество пострадавших составляет 27 человек, семь из них скончались. Восемь пострадавших были госпитализированы, а 12 отказались от госпитализации», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что все завалы на месте взрыва газа полностью разобраны, а объем вывезенного мусора составил 226 кубометров.

Читайте также:

Установлено местонахождение двух жильцов рухнувшего от взрыва газа дома в Балашихе

Названы суммы выплат семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Балашихе

В Балашихе из-под завалов дома спасатели достали тела женщины и ребенка
#спасатели
#женщины
#человек
#операции
#дома
#тела
Читайте нас в
Могилу Пригожина в Санкт-Петербурге после кражи круглосуточно охраняют
МК: Могилу Пригожина в Санкт-Петербурге после кражи круглосуточно охраняют
21 сентября 2023, 06:02

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В Санкт-Петербурге могила основателя ЧВК «Вагнер» теперь будет охраняться круглосуточно. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на мастера Пороховского кладбища Игоря Назарова.
Он рассказал, что охрана к могиле была приставлена после кражи скрипки, являющейся раритетной. Скрипку вместе с кувалдой кто-то поместил на могилу Пригожина спустя несколько дней после похорон. Однако музыкальный инструмент позже исчез.

«Она наверное, прилично стоит, не ходовой инструмент», — цитирует издание слова Назарова.

Читайте также:

Вдова Пригожина сменила фамилию

Дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина открыли в Санкт-Петербурге

Пригожин посмертно включен в список самых влиятельных евреев года

#кражи
#охрана
#вагнер
#чвк
Читайте нас в
В Екатеринбурге задержали мужчину, прыгавшего голым возле школы
Е1: В Екатеринбурге задержали мужчину, прыгавшего голым возле школы
21 сентября 2023, 05:40

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники Росгвардии в Екатеринбурге поймали мужчину, который разгуливал по городу голый. Об этом пишет Е1.
Нарушителя порядка заметили возле школы. Поначалу он стоял неподвижно, но потом стал подпрыгивать и бегать на небольшом участке дороги. Очевидцы рассказали, что мужчина был напуган и кричал, однако попытался скрыться от прибывших на место инцидента правоохранителей. Несмотря на это, его удалось задержать.

В Росгвардии уточнили, что мужчина был в неадекватном состоянии, им занимаются медики.

Читайте также:

В Екатеринбурге в ДТП попал автомобиль с несовершеннолетними

В Приамурье шесть человек погибли при столкновении авто с самосвалом

Жителя Волгограда оштрафовали на 309 миллионов рублей за огурцы

#школы
#человек
#мужчина
#медики
Читайте нас в
В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу
21 сентября 2023, 04:48

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На Украине в Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях, а также в Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога ранее была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях, а также в части Запорожской области, подконтрольной Киеву.

Читайте также:

Минобороны: Средства ПВО в Крыму уничтожили 19 беспилотников ВСУ

В Балашихе из-под завалов дома спасатели достали тела женщины и ребенка

В Екатеринбурге на территории воинской части обнаружен неизвестный предмет

#тревога
#минобороны
#пво
#воздушная тревога
#украина
Читайте нас в
Достижения.рф