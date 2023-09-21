Два школьника в Ингушетии подорвались на найденной в сарае гранате

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Двое девятиклассников в Ингушетии подорвались на гранате, которую нашли в сарае, принадлежащем отцу одного из них. Подростки обнаружили там целый схрон с оружием.
Инцидент произошел в селе Верхние Арчалуки. 14-летний подросток пригласил в гости своего одноклассника. Ребята играли во дворе и под досками сарая обнаружили целый склад боеприпасов, в том числе несколько гранат. Ребята достали одну гранату Ф-1 и принялись рассматривать. В этот момент граната взорвалась прямо в руках одного из них.
Мальчиков в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение районной больницы. Один из них получил осколочные ранения шеи с повреждением крупных кровеносных сосудов. У другого — проникающие ранения груди и живота. Врачи борются за их жизнь.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили в тайнике еще две гранаты Ф-1, дымовую шашку, три магазина для автомата Калашникова, около двадцати патронов россыпью и гранатометный выстрел ВОГ-17. В настоящее время полицейские выясняют, кто устроил тайный склад боеприпасов и какое отношение к нему имеет хозяин дома.
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Александр Бойцов