Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе

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Спасатели под завалами нашли одного ребенка, обрушение произошло в момент, когда спасатели пытались его достать.
Тем временем число погибших выросло до четырёх. Из-под завалов достали тело ещё одного погибшего. Пятеро пострадали. Взрыв газа произошел на четвёртом этаже в жилом доме в Балашихе этим утром. В результате частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. Разбор завалов продолжается.
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