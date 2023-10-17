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Два СВУ обезвредили на электроподстанции в Курской области, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, самодельные взрывные устройства обнаружили 17 октября около 17 часов вечера.
СВУ обезвредили и изъяли сотрудники Росгвардии. При этом, кто и зачем заложил взрывчатку на электроподстанцию - пока неизвестно.
Отмечается, что жертв и разрушений на месте происшествия нет.
Напомним, неподалеку от города Таганрог в Ростовской области фермеры занимались подготовкой поля к осени и зимним холодам. Неподалеку от кустов они обнаружили схрон с самодельными взрывными устройствами (СВУ). Тайник был замаскирован, и мужчины не сразу поняли, что это такое.
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СВУ обезвредили и изъяли сотрудники Росгвардии. При этом, кто и зачем заложил взрывчатку на электроподстанцию - пока неизвестно.
Напомним, неподалеку от города Таганрог в Ростовской области фермеры занимались подготовкой поля к осени и зимним холодам. Неподалеку от кустов они обнаружили схрон с самодельными взрывными устройствами (СВУ). Тайник был замаскирован, и мужчины не сразу поняли, что это такое.
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Евгения Парфентьева