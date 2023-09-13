Два торфяных пожара ликвидировали в Подмосковье за последние сутки

Площадь возгорания на участке рядом с поселком Кратово составила 0,01 га, а рядом с селом Радовицы — 0,02 га.





«Первый пожар вчера днём местные жители обнаружили на покрытой лесом площади в трёх километрах от дачного посёлка Кратово городского округа Раменский, второй — сегодня с утра на болоте в четырёх километрах от села Радовицы Егорьевского городского округа. Информация об обоих возгораниях была передана в Региональную диспетчерскую службу Комитета лесного хозяйства Московской области. К местам пожаров оперативно выехали лесные пожарные. В ликвидации возгораний принимали участие 14 человек личного состава лесопожарных служб и 7 единиц техники», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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