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Два торфяных пожара ликвидировали в Подмосковье за последние сутки

13 сентября 2023, 17:51
Площадь возгорания на участке рядом с поселком Кратово составила 0,01 га, а рядом с селом Радовицы — 0,02 га.

«Первый пожар вчера днём местные жители обнаружили на покрытой лесом площади в трёх километрах от дачного посёлка Кратово городского округа Раменский, второй — сегодня с утра на болоте в четырёх километрах от села Радовицы Егорьевского городского округа. Информация об обоих возгораниях была передана в Региональную диспетчерскую службу Комитета лесного хозяйства Московской области. К местам пожаров оперативно выехали лесные пожарные. В ликвидации возгораний принимали участие 14 человек личного состава лесопожарных служб и 7 единиц техники», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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В Крыму арестовали боевика нацбата, участвовавшего в продовольственной блокаде
13 сентября 2023, 17:47

Фото: iStock/BrianAJackson

В Крыму задержали участника украинского национального батальона, который участвовал в продовольственной блокаде полуострова, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ по региону.
По информации ФСБ, в 2017 году крымчанин добровольно вступил в нацбат имени Номана Челебиджихана*.

«Подозреваемый привлекался к вооруженной охране пункта постоянной дислокации батальона, принимал непосредственное участие в т.н. «продовольственной блокаде» Крыма, а также совместно с украинскими пограничниками осуществлял досмотр лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу РФ», - отметили представители ФСБ.

Задержанного заключили под стражу на ближайшие два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Сотрудницу московского театра задержали за совращение школьницы
13 сентября 2023, 17:14

Фото: istock / fizkes

В столице работницу дворца творчества заподозрили в совращении девятиклассницы. В органы правопорядка обратились родители 15-летней девочки. Дочь призналась им, что они были очень близки с 39-летней помощницей руководителя театра художественных миниатюр из дворца творчества «Хорошево». Об этом рассказала телеграм-канал Baza 13 сентября.
По рассказу девочки, близость между ней и учительнице происходила с апреля, но рассказать об этом она решила только сейчас. После признания родители написали заявление и женщину задержали. Против педагога возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет»), ей грозит до 6 лет лишения свободы. 

Ранее редакция «Радио 1» сообщала, что москвичка снимала порно со своей 12-летней дочерью, чтобы продавать видео педофилам. Мать задержали и возбудили угловое дело, извращенке грозит до 20 лет лишения свободы.

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«Подавился конфетой и слетел с дороги»: В Ростове водитель грузовика въехал в частный двор
В Ростове водитель грузовика разгромилдвор частного дома
13 сентября 2023, 16:19

Фото: istock / Miguel Perfectti

Водитель самосвала потерял управление и въехал частный двор на Коммунистической улице в Донецке (Ростовская область). Как сообщает SHOT, инцидент произошел сегодня утром. Водитель большегруза, нагруженного щебнем, уничтожил забор, несколько деревьев и чуть не въехал в дом, за стеной которого находился несовершеннолетний ребенок.
Шокированные соседи и случайные свидетели быстро собрались вокруг места пришествия. На место вызвали Госавтоинспекцию. 

Прибывшие сотрудники ГИБДД стали опрашивать водителя и выяснили, что виной стала конфетка. Мужчина заявил, что захотел перекусить, подавился и потерял управление. Сам водитель отделался легким испугом. Никто из жителей дома также не получил травм.

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#авария
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45 человек подцепили острую кишечную инфекцию в школе в Кызыле
СК завел дело после отравления четырех детей и взрослого в школе в Кызыле
13 сентября 2023, 16:15

Фото: iStock/Doucefleur

В городе Кызыл Республики Тыва возбудили уголовное дело после отравления 45 человек в школьной столовой, сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.
В школе №18 города Кызыл симптомы острой кишечной инфекции были зафиксированы у 42 детей и троих взрослых. В больнице находятся четыре ученика и один работник столовой. 

По информации СК один школьник находится в тяжелом состоянии. Степень тяжести состояния остальных госпитализированных оценивается как средняя.

Ранее этим делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. По его поручению в Кызыле возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих стандартам качества. 

В настоящий момент с места происшествия изъяты образцы пищи, воды, а также документация. Проводятся необходимые экспертизы.

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A Haber: В обрушившейся турецкой шахте находятся около 300 человек
13 сентября 2023, 16:10

Фото: istockphoto/SeventyFour

В Эгерлиском районе провинции Зонгулдак на севере Турции произошло обрушение на шахте по добыче каменного угля. Под землей находятся 280 рабочих.
Авария произошла около 13:45 по местному времени (совпадает с московским). На место оперативно выехали экстренные службы, в том числе спасатели и медики. Как рассказал губернатор провинции Зонгулдак Осман Хаджибекташоглу телеканалу A Haber, под завалами в настоящее время находятся 280 рабочих, четыре человека пострадали, одного удалось спасти невредимым, еще один серьезно ранен. Спасатели слышали голоса как минимум двух живых людей.

Месторождение принадлежит компании Armutçuk Enterprise. В настоящее время на разборе завалов работают 75 специалистов экстренных служб. Продолжают прибывать группы спасателей. Причины обрушения пока не установлены.

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#медики
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Под Питером закрыли школы и детсады из-за странного человека с ружьем
13 сентября 2023, 15:46

Фото: istock / IndiaUniform

В Гатчине (город в Ленинградской области в 40 км от Санкт-Петербурга) власти закрыли школы и детские сады в одном из районов города. Причиной стал подозрительный мужчина, гулявший возле детских площадок с оружием. По словам свидетелей, на нем был зеленый плащ и противогаз, скрывающий лицо, а в руках он держал ружье. Информацию сообщает издание 78.ru.
Местные жители испугались и сообщили в правоохранительные органы. После обращения было принято решение о закрытии детских учебных учреждений. 

«Ряд детских садов и школ сейчас на территории района закрыли во избежание последствий», — прокомментировал происходящее вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин в разговоре с корреспондентом 78.ru.
Подозрительного человека уже задержали, информация уточняется. По словам соседки, мужчина живет с матерью и последнее время ведет себя очень странно. 

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#мужчина
#ружье
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Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже одежды и алкоголя из подмосковного магазина
13 сентября 2023, 15:41

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали женщину, которая пыталась незаметно вынести из товары из магазина.

Сотрудники Росгвардии оперативно выдвинулись по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин, расположенный в городе Электрогорск.

Сотрудники вневедомственной охраны узнали, что неизвестная гражданка сложила в корзину для покупок понравившуюся продукцию и покинула супермаркет, минуя кассовую зону. Среди похищенных товаров были: домашняя обувь, предметы одежды и бутылка алкоголя на общую сумму более 5 тысяч рублей. Известно, что женщина была ранее судима за кражи.

Росгвардейцы провели задержание нарушительницы правопорядка и доставили её в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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В многоэтажном доме Краснодара сорвался лифт с людьми
13 сентября 2023, 15:33

Фото: istock / fokusgood

Инцидент произошел в ЖК «Светлый» на улице Московской города Краснодара. Утром около 08:00 утра жительница дома позвонила в полицию с сообщением, о том, что с высоты сорвался лифт с людьми. В лифте находилось шесть человек, среди них двое детей 3 и 4 лет. Лифт сорвался с восьмого этажа.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства уточняются. 

«По окончании проверки будет принято соответствующее законное решение», — дал комментарий «Кубанским новостям» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Пострадавшие направлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь. 

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Москвичка снимала порно со своей 12-летней дочерью, с целью продать видео
13 сентября 2023, 14:42

Фото: iStock/SB Arts Media

Москвичка снимала порно со своей 12-летней дочерью, чтобы продавать видосы педофилам, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, женщина неоднократно совращала свою дочь на занятие сексом с ней. Все это она записывала на видео с целью продать в интернете.

Об этом безумии стало известно друзьям семьи, которым ребенок наконец осмелилась признаться в издевательствах.

В квартиру 41-летней женщины в столичном районе Выхино нагрянули правоохранители, которые и задержали горе-мать. 

Женщина созналась в содеянном. На нее возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего с целью изготовления порно».

Матери-извращенке грозит до 20 лет лишения свободы.

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