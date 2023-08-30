Два украинских дрона атаковали телебашню в Брянске

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Губернатор Александр Богомаз сообщил, что два украинских БПЛА пытались атаковать телебашню в Брянске, атака пресечена силами ПВО. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Прежде сообщалось о взрыве в здании следственного комитета в Брянской области. В помещении выбиты стекла, открытого возгорания нет, сообщили в администрации региона.
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Анастасия Крестьянова