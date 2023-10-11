Два жителя Петербурга были искусаны женщинами

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Двое жителей Санкт-Петербурга обратились к медикам и в полицию по поводу того, что их покусали женщины. Странное поветрие пришлось в Северной столице на минувшие сутки.
В ночь на 11 октября за помощью к медикам обратился 46-летний мужчина. У него был диагностирован синяк на левом плече и ссадина на предплечье. Он объяснил, что дома его поцарапала и укусила жена. После осмотра пациент был отпущен домой в удовлетворительном состоянии. В полицию укушенный решил не обращаться, а решить конфликт по-семейному.
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