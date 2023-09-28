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Две человеческих мумии обнаружили в подвале дома в Кемеровской области

28 сентября 2023, 09:20
Фото: iStock/vmargineanu

Фото: iStock/vmargineanu

В селе Барановка Кемеровской области мужчина взял в плен отца и брата и запер их в погребе. Пленники скончались после страшных пыток. Пока их обнаружили, тела успели мумифицироваться. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, пропавшие перестали выходить на связь, тогда их родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже. На место жительство семьи приехали полицейские, вскрыли дом, где обнаружили следы крови, ведущие в погреб. Вскрыв погреб, сотрудники обнаружили в нем два мумифицированных тела 70-летнего пенсионера и его 39-летнего сына.

Рядом с телами также обнаружены топор, гвозди, кувалда, шина от бензопилы и окровавленные тряпки. Судя по всему, этими предметами пленных пытали.


При этом второй 41-летний сын пенсионера дома отсутствовал, так как был госпитализирован в психиатрическую больницу в сентябре текущего года. Ему поставили диагноз параноидальная шизофрения. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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#тела
#сын
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В Ташкенте во время взрыва на складе погиб подросток
28 сентября 2023, 09:18

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв произошёл в Ташкенте в ночь на 28 сентября.
15-летний мальчик погиб, сообщает «Газета.uz», ссылаясь на очевидцев. Во время взрыва подросток находился дома, но взрывная волна выбила оконную раму, которая упала на голову парня. Информация о других жертвах не сообщается. 

Известно о нескольких пострадавших, но точное число пока не известно. 

Напомним, мощный взрыв в ночь на четверг произошёл в Ташкенте. На воздух взлетел таможенный склад, который находился в районе аэропорта. Сообщается, что взрыв прогремел на складе компании «Интер Логистика». Могли сдетонировать аккумуляторы для электромобилей, хранившиеся на таможенном складе. 

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#взрыв
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В Красноярском крае женщина 15 лет скрывала убийство младенца
СК РФ: Женщина оставила младенца на морозе в Красноярске и 15 лет скрывала убийство
28 сентября 2023, 06:32

Фото: iStock/fotoember

В Красноярском крае местная жительница убила своего новорождённого ребёнка, после чего 15 лет скрывалась в Свердловской области. Об этом пишет АиФ со ссылкой на СК РФ.
Уточняется, что убийство произошло в городе Боготол 10 марта 2008 года. 27-летняя женщина оставила на морозе своего восьмимесячного ребёнка, в результате чего малыш погиб от переохлаждения. Тело младенца женщина вывезла на санках и бросила не пустыре. Вплоть до 25 сентября 2023 года она проживала в Свердловской области.

Тело ребёнка обнаружил один из жителей Боготола, о страшной находке он сообщил в полицию. Преступление долгое время не могли раскрыть, но благодаря ориентировке женщину все-таки удалось найти. В настоящее время 43-летнюю подозреваемую доставили в Красноярск, она находится под арестом.

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В Ташкенте локализовали пожар после взрыва на складе
МЧС Узбекистана: в Ташкенте локализовали пожар после взрыва на складе
28 сентября 2023, 06:17

Фото: Фотобанк Московской области

Пожар, возникший после взрыва на промышленном складе в Ташкенте, был успешно локализован, в настоящее время проводится расследование, чтобы установить причины происшествия, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.
Ранее, как сообщалось МЧС, 28 сентября в 02:43 (00:43 по московскому времени) произошел сильный взрыв, за которым последовал пожар на одном из складов, находившихся на территории массива «Строитель» в Сергелийском районе Ташкента. По информации ведомства, ликвидацией пожара занимаются 16 пожарных расчетов. Минздрав страны также подтвердил наличие пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

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News9Live: Мужчина укусил друга любовницы за пенис из-за отказа от секса втроём
28 сентября 2023, 05:13

Фото: iStock/PeopleImages

В Индии мужчина укусил любовника знакомой за пенис из-за отказа заняться сексом втроём. Об этом пишет News9Live.
Инцидент произошёл в индийском штате Уттар-Прандеш. Житель города Канпур приехал в деревню Раутапур Кала к любовнице, намереваясь заняться сексом. Войдя в дом индиец увидел, что девушка пригласила ещё одного приятеля. Вдвоём они стали требовать, чтобы пострадавший поучаствовал с ними в групповом сексе.

Мужчина отказался, после чего приятель расстроившейся индианки напал на него. В ходе драки он повалил противника и несколько раз укусил его за пенис. Пострадавшему удалось сбежать, в настоящее время он госпитализирован и проходит лечение.

О произошедшем уведомили полицию, но житель Канпура отказался подавать заявление на любовницу и её друга. Правоохранители в свою очередь не стали закрывать дело, проводится дополнительное расследование.

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В Москве три человека напали с ножами на семейную пару
СК: На юго-востоке Москвы три человека напали с ножами на семейную пару
28 сентября 2023, 04:48

Фото: iStock/Chalabala

В Москве трое мужчин напали на семейную пару в автомобиле на юго-востоке города. Об этом сообщает столичный СУ СК в своём Телеграм-канале.
Инцидент случился в среду, 27 сентября. Нападавшие в настоящее время задержаны, против них возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). 

Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.


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МЧС Узбекистана прокомментировало сообщения об авиакатастрофе
МЧС Узбекистана опровергло сообщения об авиакатастрофе в Ташкенте
28 сентября 2023, 03:59

Фото: iStock/Kevin_Lendio

МЧС Узбекистана опровергло сообщения, распространяемые в социальных сетях, о том, что авиакатастрофа была предполагаемой причиной сильного взрыва и пожара на одном из промышленных складов в Ташкенте.

«В некоторых социальных сетях появились фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе был результатом авиакатастрофы. Это утверждение не соответствует фактической ситуации», — гласит сообщение МЧС, опубликованное в телеграм-канале ведомства.
Согласно уточненным данным, взрыв и последующий пожар произошли на складе, принадлежащем компании ООО «Интер Логистик».

Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 02:43 (00:43 по московскому времени) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенных на территории массива «Строитель» в Сергелийском районе Ташкента. По данным ведомства, на тушение пожара выдвинулись 16 пожарных расчетов. Согласно данным министерства здравоохранения страны, есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.

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Опубликовано видео мощного взрыва в Ташкенте

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Опубликовано видео мощного взрыва в Ташкенте
28 сентября 2023, 03:10

Фото: iStock/Distortion Media

Момент мощного взрыва в Ташкенте был запечатлен на видео и опубликован в Telegram-канале SHOT.
На записи видно, как огненный столб поднимается в небо, а также пожар, охвативший склад. По данным канала, взрыв произошел на таможенных складах, где, предположительно, хранились электромобили.

На данный момент нет официальной информации о пострадавших. SHOT отмечает, что на момент взрыва на складах находилось много сотрудников аэропорта, и практически ничего не осталось от помещений. С места происшествия вывозят пострадавших с помощью машин скорой помощи.

Мощный взрыв прогремел в столице Узбекистана, Ташкенте, ночью 28 сентября, и за ним последовал сильный пожар. Свидетели сообщают, что взрывная волна была ощутима даже на расстоянии 30 километров от места взрыва. В результате были выбиты окна и двери в близлежащих домах.

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Baza: В столице Узбекистана Ташкенте прогремел мощный взрыв
28 сентября 2023, 02:06

Фото: iStock/dzika_mrowka

В столице Узбекистана Ташкенте произошёл мощный взрыв. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
Предварительно, взрыв прогремел в районе таможенного склада местного аэропорта около трёх часов ночи. Большую территорию охватил пожар, в расположенных поблизости домах выбиты стёкла.

На место происшествия прибыли спасатели и медики. Подробности и обстоятельства взрыва в настоящее время не уточняются.

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В Новосибирске мать выставленного на продажу ребёнка заявила, что её взломали
Mash: Мать выставленного на продажу ребёнка заявила, что её взломали
28 сентября 2023, 01:32

Фото: iStock/Jun

В Новосибирске мать ребёнка, выставленного на продажу, утверждает, что её взломали. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, женщина из-за случившегося скандала находится на грани нервного срыва.

Ранее на одном из сайтов с объявлениями появилось сообщение о продажи ребёнка в Новосибирске.

«Любит качели. Цена договорная», — говорилось в публикации, к которой была прикреплена фотография мальчика.

В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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