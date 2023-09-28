Две человеческих мумии обнаружили в подвале дома в Кемеровской области

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В селе Барановка Кемеровской области мужчина взял в плен отца и брата и запер их в погребе. Пленники скончались после страшных пыток. Пока их обнаружили, тела успели мумифицироваться. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, пропавшие перестали выходить на связь, тогда их родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже. На место жительство семьи приехали полицейские, вскрыли дом, где обнаружили следы крови, ведущие в погреб. Вскрыв погреб, сотрудники обнаружили в нем два мумифицированных тела 70-летнего пенсионера и его 39-летнего сына.
Рядом с телами также обнаружены топор, гвозди, кувалда, шина от бензопилы и окровавленные тряпки. Судя по всему, этими предметами пленных пытали.
При этом второй 41-летний сын пенсионера дома отсутствовал, так как был госпитализирован в психиатрическую больницу в сентябре текущего года. Ему поставили диагноз параноидальная шизофрения. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Возбуждено уголовное дело.
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Рядом с телами также обнаружены топор, гвозди, кувалда, шина от бензопилы и окровавленные тряпки. Судя по всему, этими предметами пленных пытали.
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Элина Позднякова