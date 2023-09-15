Две девочки, пострадавшие на трассе «Скандинавия», остаются в больницах

Фото: Минздрав МО
Еще одна девочка, пострадавшая в результате аварии с группой велосипедисток на трассе в Ленинградской области, была выписана из больницы, сообщили представители комитета по здравоохранению Петербурга в пятницу. Однако две девочки продолжают находиться на стационарном лечении.
Водителя грузовика, устроившего ДТП с велосипедистками, суд арестовал на два месяца. По последним данным, из больницы была выписана еще одна 15-летняя велосипедистка, доставленная бортом санавиации. Две другие пострадавшие девочки остаются в больницах и находятся в состоянии средней тяжести.
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