Две фуры разорвало на части после ДТП в Кузбассе

Фото: Фотобанк Московской области / Александр Манзюк
Уточняется, что в сеть попали кадры, на которых которых видно, как на федеральной автодороге «Сибирь» произошло лобовое столкновение двух фур. В результате чего машины разорвало на части и начался сильный пожар.
В данный момент уточняется информация о пострадавших.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье трое мужчин избили соседа и изнасиловали его жену, а в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами.