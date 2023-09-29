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Две гранаты обнаружили на газоне у ТЦ «Мариэль» в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.
Столичный «Мариэль» расположен прямо на входе в метро Марьино.
Являются оставленные на лужайке боеприпасы боевыми – пока неизвестно.
Территорию вокруг торгового центра оцепили. На место происшествия едут взрывотехники.
Ранее в гараже 53-летнего жителя Москвы обнаружили целый склад оружия, включая танковое. В гараже также нашли взрывчатое вещество. Как показала экспертиза, москвич хранил у себя бездымный порох промышленного изготовления массой более 380 грамм. Против москвича возбудили уголовное дело.
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Являются оставленные на лужайке боеприпасы боевыми – пока неизвестно.
Ранее в гараже 53-летнего жителя Москвы обнаружили целый склад оружия, включая танковое. В гараже также нашли взрывчатое вещество. Как показала экспертиза, москвич хранил у себя бездымный порох промышленного изготовления массой более 380 грамм. Против москвича возбудили уголовное дело.
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Евгения Парфентьева