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Две гранаты обнаружили на газоне у ТЦ «Мариэль» в Москве

29 сентября 2023, 13:11
Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Две гранаты обнаружили на газоне у ТЦ «Мариэль» в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.
Столичный «Мариэль» расположен прямо на входе в метро Марьино.

Являются оставленные на лужайке боеприпасы боевыми – пока неизвестно.


Территорию вокруг торгового центра оцепили. На место происшествия едут взрывотехники.

Ранее в гараже 53-летнего жителя Москвы обнаружили целый склад оружия, включая танковое. В гараже также нашли взрывчатое вещество. Как показала экспертиза, москвич хранил у себя бездымный порох промышленного изготовления массой более 380 грамм. Против москвича возбудили уголовное дело.

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#москва
#тц
#граната
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Школьник из Нижегородской области сбежал из дома с 29-летней любовницей
29 сентября 2023, 13:46

Фото: iStock/FotoDuets

16-летний школьник из Нижегородской области сбежал из дома с любовницей, сообщает Telegram-канал SHOT.
Семья школьника живёт в городе Семёнов. Где и при каких обстоятельствах он познакомился с возлюбленной - неизвестно, однако, 18 сентября они вместе сели в её BMW Х6 и уехали подальше от небольшого городка. 

Родители парня тут же забили тревогу и обратились в полицию. Ориентировки на машину разосланы сотрудникам ГИБДД по всей Нижегородской области, однако, судя по фотографиям, которые влюбленная пара постит в сеть - возвращаться назад они не собираются.

Отмечается, что телефон беглец отключил, на связь ни с родителями, ни с друзьями он не выходит.

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#гибдд
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#родители
#школьник
#нижний новгород
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Объевшийся галлюциногенных грибов крымчанин радостно встретил полицейских
Жителя Крыма, который выращивал галлюциногенные грибы, задержала полиция
29 сентября 2023, 13:20

Фото: iStock/camptoloma

В Крыму полицейские наведались в квартиру к диллеру, который выращивал галлюциногенные грибы, и были очень удивлены теплым приемом, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, полицейские готовились к непростому задержанию крымчанина, которые распространял запрещенные вещества, однако, на пороге квартиры их встретил улыбающийся парень в панамке, который вежливо пригласил правоохранителей войти. 

Диллер без стеснения признался, что и сам употребляет свой товар, который пышно разросся на его кухне.

Полицейские задержали веселого парня, но сразу допрашивать не стали. Было принято решение подождать, пока «грибника» отпустит. 

Когда же крымчанин, наконец-то, пришёл в себя, ему сообщили о грозящем тюремном сроке размером в 15 лет.

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#наркотики
#крым
#задержание
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Водителя в подмосковном Раменском поймали за просмотром порно за рулём
29 сентября 2023, 11:12

Фото: iStock/m-gucci

Российского водителя автобуса поймали за просмотром порно за рулём, сообщает Telegram-канал SHOT.
Озабоченный водитель вёл автобус по маршруту 29-м в городе Раменское Московской области. 

По словам очевидцев, дело было в час пик — в 8:50 утра. При этом, мужчина так увлекся просмотром порнографии, что несколько раз выехал на встречку.

Когда водителя схватили с поличным – он попытался оправдаться и заявил, что просто смотрел новости.

В настоящий момент в суде Берлина проходит процесс над жителем Германии, который работает порноактером и параллельно работает учителем музыки, его обвиняют в изнасиловании беженку из Украины.

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#новости
#пассажиры
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Украинцы шантажируют жительницу Подмосковья пленным братом
29 сентября 2023, 10:57

Фото: iStock/Diy13

Украинские телефонные террористы шантажируют жительницу Подмосковья её пленным братом, который отправился служить в зону СВО, ей предложили поджечь военкомат или перевести 2 тысячи долларов за его освобождение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 28 сентября 25-летней девушке позвонили с украинского номера и заявили, что ее 20-летний брат находится в плену у ВСУ. Ей предложили поджечь военкомат или заплатить 2 тысячи долларов за освобождение родственника. При этом уточняется, что никаких доказательств присутствия молодого человека предоставлено не было.

Однако девушка не последовала указаниям украинцев и сразу отправилась в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Накануне также сообщалось, что москвичка обратилась в полицию с просьбой о помощи и рассказала, что украинские спецслужбы шантажируют её пленным сыном и заставляют поджечь военкомат. 

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На месте взрыва на АЗС в Карабахе нашли 170 фрагментов тел
На месте взрыва резервуара с ГСМ в Карабахе спасатели нашли 170 фрагментов тел
29 сентября 2023, 10:16

Фото: iStock/dzika_mrowka

На месте взрыва резервуара с горючем на автозаправочной станции в Нагорном Карабахе обнаружили 170 фрагментов человеческих останков, об этом сообщили местные спасатели в социальных сетях.
«По состоянию на сегодняшний день в этом районе обнаружены и переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы 170 останков и фрагментов тел, которые будут перевезены в Армению для идентификации посредством анализа ДНК», - прокомментировали ситуацию спасатели.

При этом, работы по разбору завалов продолжаются. 

Взрыв произошёл 25 сентября на АЗС на дороге Степанакерт – Аскеран. В результате происшествия в больницы были доставлены 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести.

Российские миротворцы вывезли из Степанакерта 258 человек, пострадавших при взрыве. В настоящий момент известно о 170 погибших.

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Жителя Керчи задержали за шпионаж в пользу Украины
ФСБ задержала жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины
29 сентября 2023, 09:49

Фото: iStock/BrianAJackson

В Керчи задержали местного жителя, который осуществлял шпионаж в пользу ГУР Украины, об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
По информации службы, крымчанин установил контакт с разведслужбами Украины по собственной инициативе, и осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи.

Ранее в отношении жителя ДНР возбуждено уголовное дело по факту шпионажа в пользу Украины. В ФСБ пояснили, что мужчина собирал данные и передавал их украинской стороне. Житель региона делился сведениями о сотрудниках правоохранительных органов и военнослужащих ВС РФ. ФСБ также сообщила о предостережениях, которые были выданы жителям ДНР, которые попали под влияние украинских спецслужб.

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#операции
#фсб
#крым
#украина
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На Сахалине в страшном ДТП погибли два человека, ещё четверо госпитализированы
МВД: На Сахалине два человека погибли в ДТП в Макаровском районе
29 сентября 2023, 05:35

Фото: iStock/GummyBone

На Сахалине произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате дорожного происшествия два человека погибли, ещё четверо в настоящее время госпитализированы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.
В Макаровском районе столкнулись Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla. 49-летний пассажир автомобиля Corolla скончался до приезда медиков, 33-летний пассажир Corolla Fielder умер позже в машине скоро помощи от полученных травм.

Ещё четыре участника аварии получили различные травмы, их госпитализировали.

Предварительно, причиной ДТП стал выезд автомобиля Toyota Corolla на встречную полоса. По факту инцидента проводиться проверка.

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На юге Москвы вспыхнул пожар в многоэтажке, горят несколько квартир

На Кубани 13-летний школьник пырнул старшеклассника ножом в лицо

В Екатеринбурге жители перекрыли проезд к школе, засыпав дорогу камнями

#дтп
#пассажир
#травмы
#аварии
#смерть
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На Кубани 13-летний школьник пырнул старшеклассника ножом в лицо
«360»: На Кубани 13-летний школьник пырнул старшеклассника ножом в лицо
29 сентября 2023, 04:32

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

На Кубани в ходе конфликта 13-летний школьник пырнул 16-летнего старшеклассника ножом-бабочкой.
Инцидент произошёл на территории учебного заведения, сообщает телеканал «360» со слов матери пострадавшего.

Женщина рассказала, что её сын разговаривал с другом на крыльце школы, когда к ним подошёл один из младших учеников и стал размахивать ножом. Пострадавший оттолкнул агрессора и тот упал, однако быстро поднялся и ударил оппонента в область уха. По словам матери пострадавшего, ранее между ребятами не было конфликтов.

«Сейчас сын находится на амбулаторном лечении дома. У него сильно болит челюсть и больно жевать. Врач сообщила, что нож вошёл совсем рядом от виска — буквально в полутора-двух сантиметрах», — цитирует издание слова собеседницы.

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#школьник
#подростки
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На юге Москвы вспыхнул пожар в многоэтажке, горят несколько квартир
«Москва 24»: В многоэтажке на Домодедовской улице горят несколько квартир
29 сентября 2023, 03:54

Фото: iStock/Vladimir18

В Москве на Домодедовской улице вспыхнул пожар. На последних этажах многоэтажного дома горят несколько квартир, сообщает «Москва 24» в Телеграм-канале.
Отмечается, что из окон жилого дома на 11 и 12 этажах вырывается пламя. На месте работают спасатели.

В настоящее время информация о пострадавших отсутствует.

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