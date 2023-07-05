Две школьницы упали с аттракциона в парке Орехово-Зуева;

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Прокуратура Московской области проводит проверку обстоятельств инцидента с двумя детьми на аттракционе в городе Орехово-Зуево. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Предварительно установлено, что в городском парке на детском аттракционе «Весёлая волна» упала кабинка. Травмы получили две 15-летние девушки, их госпитализировали.
Орехово-Зуевская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, оценит соблюдение требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов. На контроль городской прокуратуры поставлен и ход расследования возбуждённого следователями уголовного дела.
Как сообщил интернет-изданию «Орехово-Зуевская правда» глава городского округа Руслан Заголовацкий, сейчас состояние двух школьниц удовлетворительное.
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Орехово-Зуевская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, оценит соблюдение требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов. На контроль городской прокуратуры поставлен и ход расследования возбуждённого следователями уголовного дела.
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Лора Луганская