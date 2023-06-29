Движение аэроэкспрессов в Домодедово после ЧП на железной дороге возобновилось

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Движение пригородных пассажирских поездов на Павелецком направлении осуществляется в сторону Москвы и области по обоим путям.
«МЖД принимает все необходимые меры для стабилизации графика. На месте продолжаются восстановительные работы», – говорится в сообщении.Ранее «Радио 1» сообщало, что движение аэроэкспрессов было временно прекращено из-за схода нескольких грузовых вагонов на станции МЖД Бирюлёво-Товарная. Добраться от метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово можно было на экспресс-автобусе.
Причины схода с рельсов шести вагонов с цементом устанавливаются. Для координации ликвидации последствий схода в РЖД создали оперативный штаб.
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