Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановили. Соответствующая информация появилась в оперативном Telegram-канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. При этом о причинах приостановки движения ничего до сих пор не сообщается.
Напомним, что 17 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту двумя БПЛА. Один из пролетов моста оказался полностью разрушен. В результате атаки, погибла супружеская пара из Белгородской области. Несовершеннолетняя дочь, которая находилась вместе с родителями в машине выжила, но получила многочисленные ранения. Взрывом также была повреждена автодорожная часть моста. В тот же день было восстановлено движение поездов по Крымскому мосту. Движение автотранспорта осуществляется только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь в реверсивном режиме. СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
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