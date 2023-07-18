Движение по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проинформировал, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме. Об этом он написал в Телеграм-канале.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь», — говорится в публикации.
Хуснуллин добавил, что подготовка инфраструктурного объекта к запуску осуществлена в кратчайшие сроки. Согласно предварительной диагностике конструкций пролетных строений, их состояние позволяет запустить безопасное движение.
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Диана Аванесян