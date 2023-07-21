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Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Телеграм-канале регионального оперштаба.
«Движение по Крымскому мосту возобновили», — говорится в публикации.
Оперштаб ранее сообщал, что из-за сигнала воздушной тревоги Крымский мост временно закрыт.
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