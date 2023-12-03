Двое детей погибли при пожаре в центре Москвы

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Двое детей погибли во время пожара в доме на улице Библиотечная в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Отмечается, что скончались четырёхлетний мальчик и восьмилетняя девочка.
В связи с произошедшим правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Прокуратура Москвы контролирует расследование дела.
В настоящее время прокуроры работают на месте происшествия. Причина возгорания будет окончательно известна после пожарно-технической экспертизы.
Ранее сообщалось, что Набережных Челнах вспыхнул пожар в торговых павильонах. Его локализовали на площади 6,8 квадратных метров.
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В связи с произошедшим правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
В настоящее время прокуроры работают на месте происшествия. Причина возгорания будет окончательно известна после пожарно-технической экспертизы.
Ранее сообщалось, что Набережных Челнах вспыхнул пожар в торговых павильонах. Его локализовали на площади 6,8 квадратных метров.
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Анастасия Чинкова