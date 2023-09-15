Двое детей в Ростовской области погибли в пожаре, еще трое пострадали

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В суд Ростовской области передали дело родителей, которые оставили детей в загоревшемся доме, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, в феврале 2023 года в Белокалитвинском районе Ростовской области родители ушли по своим делам, заперев в частном доме с растопленной теплоемкой печью пятерых детей.
В результате, в доме разгорелся пожар. Двое детей – трех и пяти лет – погибли, еще трое пострадали.
Против родителей возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Следствие передало дело в суд для рассмотрения по существу.
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В результате, в доме разгорелся пожар. Двое детей – трех и пяти лет – погибли, еще трое пострадали.
Следствие передало дело в суд для рассмотрения по существу.
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Евгения Парфентьева