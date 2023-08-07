Двое из шести отравившихся в отеле в Истре госпитализированы

Фото: Istockphoto / sv3207
Два человека госпитализированы после отравления в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре. Их состояние оценивается как средней тяжести. Всего отравились шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
«Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь и проводят лечение», – сказали в министерстве.Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что шестерым постояльцам отеля стало плохо после ужина. Медики диагностировали у них гастроэнтероколит – одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки.
Читайте также:
Четырех мужчин задержали за драку, в ходе которой они убили двух человек
В Раменском горят торговые ряды
В Астраханской области 10-летний мальчик перевернулся на мотовездеходе и погиб
Лора Луганская