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Двое из шести отравившихся в отеле в Истре госпитализированы

07 августа 2023, 12:37

Фото: Istockphoto / sv3207

Два человека госпитализированы после отравления в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре. Их состояние оценивается как средней тяжести. Всего отравились шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
«Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь и проводят лечение», – сказали в министерстве.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что шестерым постояльцам отеля стало плохо после ужина. Медики диагностировали у них гастроэнтероколит – одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки.


Отель «Яхонты» – одно из известнейших мест отдыха в Подмосковье и Калужской области.

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#здравоохранение
#больница
#истра
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#подмосковье
#московская область
#отель
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В Южной Калифорнии трое погибли при столкновении пожарных вертолётов
07 августа 2023, 13:08

Фото: iStock/ BogdanV

В США, Калифорния, три человека погибли из-за столкновения двух вертолётов.
Авария произошла во время тушения пожара в районе Кабазон, сообщает телеканал CNN.
 
«Первый вертолёт смог благополучно приземлиться поблизости. К сожалению, второй вертолет разбился, и все трое трагически погибли», —сообщил начальник пожарной охраны южного района Калифорнии Дэвид Фулчер.
Он уточнил, что погибли пилот по контракту, начальник подразделения и капитан пожарной охраны. Все они  участвовали в тушении пожара в районе автодороги в Кабазоне, случившемся накануне.
 
Национальный совет по безопасности на транспорте займётся расследованием этого происшествия.

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#сша
#вертолёт
#пожарные
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В Москве умерла 15-летняя школьница от передозировки после аборта
07 августа 2023, 12:52

Фото: istockphoto/DedMityay

В одной из московских больниц скончалась 15-летняя девочка. Известно, что ранее она сделала аборт.
По данным «Московского Комсомольца», ЧП случилось в воскресенье днём в детской больнице им. Башляевой, куда в тяжёлом состоянии была доставлена 15-летняя жительница Северо-Западного округа Москвы.
 
Приятель 15-летней школьницы рассказал, что накануне в компании друзей употребили наркотики, купленный у неизвестного. Девочке стало плохо. Врачам не удалось её спасти.
 
По словам матери погибшей, школьница недавно сделала аборт, после чего её поставили на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних.

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Задержан водитель, который насмерть сбил ребёнка в Москве

#москва
#школьники
#аборт
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В Белгородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
07 августа 2023, 12:36

Фото: iStock/BrianAJackson

В Белгородской области задержан 42-летний мужчина, который подозревается в убийстве 15-летней школьницы.
Telegram-канал «112» пишет, что задержан житель поселка Разумное Павел Дуржинин, который успел скрыться в Яковлевском районе. В данный момент с ним работают следователи.
 
15-летняя школьница пропала 4 августа. 6 августа её тело было обнаружено на поселковом кладбище. Все выходные её поисками занимались правоохранители и волонтёры.
 
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На трупе зафиксированы следы насильственной смерти.

Ранее задержали водителя белой Skoda Yeti, который сбил 7-летнего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве. Отмечается, что на водителя автомобиля завели уголовное дело. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

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#школьники
#белгород
#кладбище
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Четырех мужчин задержали за драку, в ходе которой они убили двух человек
07 августа 2023, 12:08

Фото: iStock/Rawf8

Четырех мужчин задержали за драку под Туапсе, в ходе которой они убили двух человек. Всем участникам преступления грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что вечером в субботу, 5 августа, на берегу реки Дедеркой несколько мужчин устроили драку. Очевидцы инцидента вызвали сотрудников полиции, которые обнаружили тела двух мужчин: 37-летнего Павла Е. и 41-летнего Александра П. 

По информации SHOT, драка и убийства произошли из-за ссоры между погибшими и 19-летним Кареном Устяном. Подозреваемый хотел «решить вопрос» вместе с компанией своих знакомых: 36-летним Вартаном Тулумджяном, 27-летними Альбертом Экзаряном и Артёмом Туркменяном. Всех участников преступления задержали. В ходе допроса они сознались в соедянном.

Сообщается, что в ближайшее время им изберут меру наказания.

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#драка
#реки
#тела
#смерть
#погибшие
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В Раменском горят торговые ряды
07 августа 2023, 11:50

Фото: iStock/Distortion Media

Крупный пожар случился на Островецком шоссе в Раменском.
«Осторожно, Москва» сообщает, что горят торговые ряды. Площадь пожара оценивается в 200 квадратных метров.
 
Известно, что возгорание началось с кровли.
 
На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока не сообщается.

Ранее огонь полыхал в Дмитровском районе Московской области. Пожар занял 500 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. На месте работали экстренные службы. 

По данным областной прокуратуры, была угроза распространения огня на здание фабрики. Вечером в воскресенье пожар был локализован, а позже открытое горение удалось ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал. Как ранее указывали в МЧС, уровень опасных веществ в воздухе на месте пожара не превышал предельно допустимой концентрации.

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#пожар
#подмосковье
#чп
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В Астраханской области 10-летний мальчик перевернулся на мотовездеходе и погиб
07 августа 2023, 11:41

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Следственное Управление СК РФ по Астраханской области сообщило, что в Приволжском районе скончался 10-летний ребенок, который перевернулся на мотовездеходе в степи.
Трагедия произошла вечером 6 августа в степи села Осыпной Бугор. 10-летний ребёнок катался на мотовездеходе, не справился с управлением и перевернулся. Школьник получил травмы несовместимые с жизнью.
 
Следовали начали проверку обстоятельств случившегося.

Ранее в Татарстане легковой автомобиль на большой скорости врезался в трактор, погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок.

«В 21.20 6 августа на 29-м километре автодороги Арск - Большая Атня водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершив столкновение с трактором в составе прицепа», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что трактор ехал с выключенными фарами. Таким образом, в аварии погибли три человека. Среди которых также оказался пятилетний ребенок.

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#дтп
#авария
#дети
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Во Внуково задержали армянина с двухкилограммовой золотой цепью на шее
07 августа 2023, 11:39

Фото: iStock/Rafa Jodar

Сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково» задержали гражданина Армении, который пытался вывезти за границу золотую цепь весом в два килограмма и стоимостью в девять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
Сообщается, что во время прохождения зеленого коридора армянин сильно переживал. После чего он предъявил сотрудникам таможни «цепь из металла желтого цвета», стоимость которой составляет якобы 50 тысяч рублей.

По результатам экспертизы, стоимость золотой цепи составила 9 миллионов рублей. А также в ее составе золото 999-й пробы.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дело. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего мужчину, который подозревается в надругательстве над четырьмя девочками. 

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#ожоги
#сотрудники
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В Истре в столовой отеля отравились 6 человек
07 августа 2023, 11:22

Фото: iStock/Domepitipat

6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре, 2 из них экстренно доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.
По информации Mash, посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка.  
 
Медики диагностировали у всех пострадавших гастроэнтероколит (одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки).Двоих госпитализировали сразу. А остальные от госпитализации отказались.
 
Отель «Яхонты» считается одним из известнейших мест отдыха в Подмосковье и Калужской области. Там отдыхают бизнесмены и государственные служащие.

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#истра
#столовая
#отравление
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В Приморье 17 детей уже два дня не могут выбраться с необитаемого острова
07 августа 2023, 11:15

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Дети, участвовавшие в слёте на необитаемом острове Аскольд в Приморском крае, с 5 августа не могут вернуться на материк из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в краевом министерстве по делам ГО и ЧС.
«Семнадцать детей ждут улучшения погодных условий, чтобы выбраться с острова Аскольд. Молодежный научно-образовательный слет закончился 5 августа, но плохая погода не дает возможность ребятам покинуть остров», - говорится в сообщении ведомства.

При этом организаторы утверждают, что с детьми находятся взрослые, которые знают, как действовать в подобных ситуациях.

Уточняется, что дети живут на острове в щитовых домиках. Они способны выдержать все условия непогоды. Также группа имеет недельный запас еды и воды. При этом запасов топлива для генераторов также хватит на семь дней. По прогнозам синоптиков, уже 8 сентября ожидается улучшение погодных условий. Таким образом, планируется, что детей заберут с острова около 11 утра.

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