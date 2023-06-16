Двое мужчин бросили гранату на территорию отдела полиции в Тынде

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Уточняется, что всё произошедшее злоумышленники снимали на видео, в котором они заявили, что это новый челлендж. Запись они выложили в интернет.
«После обнаружения видеозаписи в районе ввели план «Сирена» и преступников быстро задержали», — говорится в сообщении.В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Также они принесли свои извинения полицейским.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.