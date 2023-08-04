Двое мужчин до смерти избили, а затем закопали подругу во время застолья

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В Карелии двое мужчин до смерти избили свою подругу в результате конфликта во время застолья, сообщает «РЕН ТВ».
Инцидент произошел 3 августа в карельском селе Деревянное. Компания знакомых проводили время дома, когда между мужчинами и их подругой возник спор. В результате, подозреваемые начали наносить женщине удары по голове, пока не забили ее до смерти. От улик решили избавиться, закопав труп во дворе.
Тело женщины позже нашли полицейские. Злоумышленники были задержаны. Отмечается, что оба мужчины уже имеют судимости.
Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
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Евгения Парфентьева