Двое мужчин избили беременную женщину и подростков из-за матраса

Фото: iStock/globalmoments
На пляже Галичьей горы в Липецкой области двое мужчин избили беременную женщину и двуз подростков, сообщает LipetskNedia.ru.
По информации СМИ, перепалка началась из-за надувного матраса, однако, в чем именно заключались разногласия между отдыхающими – сейчас уточняется.
В результате драки, у беременной женщины и подростков диагностировали множественные травмы, ушибы и сотрясение мозга. При этом, один из пострадавших подростков страдает от лейкоза, как уточнили в СМИ – сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Детали происшествия уточняются.
Читайте также:
Четырех мужчин задержали за драку, в ходе которой они убили двух человек
Кадры массовой драки мигрантов с детской площадки в Екатеринбурге попали в сеть
Московская школьница попала в больницу после избиения подружками
В результате драки, у беременной женщины и подростков диагностировали множественные травмы, ушибы и сотрясение мозга. При этом, один из пострадавших подростков страдает от лейкоза, как уточнили в СМИ – сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Читайте также:
Четырех мужчин задержали за драку, в ходе которой они убили двух человек
Кадры массовой драки мигрантов с детской площадки в Екатеринбурге попали в сеть
Московская школьница попала в больницу после избиения подружками
Евгения Парфентьева