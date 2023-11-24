Двое мужчин избили пенсионера в Подмосковье за отказ их подвезти

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Двое уроженцев Средней Азии избили пенсионера в Подмосковье за то, что он отказался подвезти их на своём автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Уточняется, что в Щёлково двое мужчин перегородили дорогу и не давали проехать 76-летнему пенсионеру на автомобиле. После этого они сели в салон и избили мужчину за то, что он отказался их подвести. Также они повредили и сам автомобиль. В результате их насильственных действий, пенсионер согласился отвести своих обидчиков.
Также в МВД сообщили, что в этот же день уроженцы Средней Азии вступили в конфликт с мужчиной 1985 года, после чего избили его.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Мужчин, избивших жителей, задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье об угоне с применением насилия.
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Также в МВД сообщили, что в этот же день уроженцы Средней Азии вступили в конфликт с мужчиной 1985 года, после чего избили его.
Мужчин, избивших жителей, задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье об угоне с применением насилия.
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Анастасия Чинкова