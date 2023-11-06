Двое мужчин умерли во время ремонта автомобиля в Подмосковье

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В подмосковном Видном были найдены тела двух мужчин без видимых признаков насильственной смерти. Об этом сообщает подмосковный СК.
Отмечается, что тела были найдены днем 1 ноября в гараже одного из городских кооперативов. По предварительной информации, мужчины ремонтировали в помещении автомобиль. Когда трупы были обнаружены, автомобиль был в заведенном состоянии.
По сообщению эксперта, предварительной причиной смерти явилось отравление оксидом углерода. Обстоятельства и причины трагедии уточняются.
Ранее сообщалось, что два ребенка погибли при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Чебаркульском районе Челябинской области.
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Екатерина Коршунова