Двое мужчин загадочно скончались в квартире в Москве

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В квартире на востоке Москвы нашли мертвыми двоих мужчин
Тела двоих мужчин были найдены в ночь на пятницу в квартире, расположенной на востоке российской столицы. Об этом сообщает «МК».
По информации источника, трупы оказались найдены около полуночи в доме, который находится на Кирпичной улице. Отмечается, что за помощью к правоохранителям обратилась знакомая одного из мужчин, заявившая, что он долгое время не выходит на связь.
Умершими оказались 47-летний уроженец Владикавказа, проживавший в Санкт-Петербурге, а также 28-летний уроженец Ставрополья, зарегистрированный в столице.
Признаков насилия на телах не зафиксировано. В настоящий момент полиция выясняет причину их гибели.
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По информации источника, трупы оказались найдены около полуночи в доме, который находится на Кирпичной улице. Отмечается, что за помощью к правоохранителям обратилась знакомая одного из мужчин, заявившая, что он долгое время не выходит на связь.
Признаков насилия на телах не зафиксировано. В настоящий момент полиция выясняет причину их гибели.
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Татьяна Лаврова