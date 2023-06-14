Двое подростков пострадали в ДТП с автобусом и автокраном в Саратове

Фото: istockphoto.com / Yury Karamanenko
Уточняется, авария с маршрутным автобусом №22 и автокраном произошла рядом с домом 112 по проспекту Энтузиастов в Саратове около восьми часов утра по московскому времени в среду, 14 июня. За рулём автобуса был мужчина 1975 года рождения, а за рулём автокрана — водитель 1961 года рождения. В результате аварии пострадали две девушки 17 и 16 лет. Их госпитализировали.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.