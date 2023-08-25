Двое полицейских пострадали в перестрелке в Хабаровске

Фото: iStock/A_N
В результате рейда за нелегалами в Хабаровске пострадали два силовика и мигрант, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СК.
В ночное время 24 августа сотрудники Росгвардии проводили рейд по нелегалам в районе автовокзала Хабаровска. Один из мигрантов попытался скрыться и, уходя от погони, наехал на полицейского на автомобиле. Коллегам пострадавшего пришлось применить табельное оружие.
Пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, однако, об их нынешнем состоянии ничего не уточняется.
На мигранта возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных огранов.
Читайте также:
Правоохранители установили 37 нелегальных мигрантов в санатории Евпатории
Мигрант, напавший на девушку в Нахабино заявил, что «спас её от греха»
В Белгороде увезли в военкомат с рынка девять мигрантов, получивших гражданство
Пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, однако, об их нынешнем состоянии ничего не уточняется.
Читайте также:
Правоохранители установили 37 нелегальных мигрантов в санатории Евпатории
Мигрант, напавший на девушку в Нахабино заявил, что «спас её от греха»
В Белгороде увезли в военкомат с рынка девять мигрантов, получивших гражданство
Евгения Парфентьева