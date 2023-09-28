Двое соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной признали вину

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«Я признаю свою вину в полном объёме», - прокомментировал ситуацию Рыбин. То же самое сделал и Чоудхури.
Дарью Дугину убили 20 августа 2022 года. Автомобиль ее отца, Александра Дугина, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался на Можайском шоссе. Предположительно, именно отец Дарьи был первоначальной целью террористов.
После этого, Чоудхури отправил данные о семье Дугиных неустановленным лицам. По первоначальной версии, в организации убийства подозревали украинские спецслужбы.
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