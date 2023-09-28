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Двое соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной признали вину

28 сентября 2023, 15:46
Фото: iStock/Andrii Zorii

Фото: iStock/Andrii Zorii

Бывший сотрудник МВД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури признали свою вину с сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, сообщает «ТАСС».
«Я признаю свою вину в полном объёме», - прокомментировал ситуацию Рыбин. То же самое сделал и Чоудхури.

Дарью Дугину убили 20 августа 2022 года. Автомобиль ее отца, Александра Дугина, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался на Можайском шоссе. Предположительно, именно отец Дарьи был первоначальной целью террористов.


По информации следствия, в феврале 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации о Дугиной. В тот момент Рыбин занимал должность государственного инспектора ГИБДД и имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции. Он получил личные сведения о Дугиных: данные о месте их жительства, марки и номера принадлежащих им автомобилей и другую информацию и продал их за 3 350 рублей.

После этого, Чоудхури отправил данные о семье Дугиных неустановленным лицам. По первоначальной версии, в организации убийства подозревали украинские спецслужбы.

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#суд
#убийство
#журналист
#мвд
#взрыв
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В Тюменской области депутат переехал на тракторе ребёнка
28 сентября 2023, 16:05

Фото: iStock/Motortion

В Тюменской области депутат Думы Староалександровского поселения Валерий Дементиев задавил 6-летнего мальчика.
Telegram-канал Ural Mash пишет, что ЧП случилось в селе Чечкино. 48-летний мужчина не заметил ребёнка и переехал его.

Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы. Ребёнку оказали первую помощь, но спасти его не удалось.
 
Возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае местная жительница убила своего новорождённого ребёнка, после чего 15 лет скрывалась в Свердловской области. Убийство произошло в городе Боготол 10 марта 2008 года.

27-летняя женщина оставила на морозе своего восьмимесячного ребёнка, в результате чего малыш погиб от переохлаждения. Тело младенца женщина вывезла на санках и бросила на пустыре. Вплоть до 25 сентября 2023 года она проживала в Свердловской области.

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#дети
#чп
#депутат
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СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке РФ
28 сентября 2023, 15:31

Фото: iStock/BrianAJackson

СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке России, об этом сообщили представители службы в своем Telegram-канале.
«Служба безопасности задержала еще двоих агитаторов в результате контрдиверсионных операций на юге Украины. Злоумышленники массово распространяли в интернете призывы в поддержку присоединения территорий нашей страны к России», - говорится в сообщении СБУ.

В Николаеве задержали сотрудницу лицея, которая создала в социальной сети «ВКонтакте» (запрещена на территории Украины) пророссийскую группу. В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области находится под следствием представитель общественный организации. Его арестовали за распространение информации о протестных настроениях в области.

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#россия
#украина
#поддержка
#протесты
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Жительница сгоревшей в Королёве квартиры поблагодарила пожарных за спасение
28 сентября 2023, 15:15

Фото: Евгений Лавряшин

Жительница горевшего 28 сентября дома на проспекте Космонавтов в Королёва Татьяна поблагодарила пожарных за оперативные прибытие и эффективную работу.
«Хочу сказать спасибо пожарным – быстро приехали. Когда уже пошёл сильный дым, они были здесь и приступили к тушению. Было очень страшно – ничего не видно из-за дыма, света в доме не было. Меня долго тошнило от отравления», – поделилась Татьяна
Пожар начался утром в трёхкомнатной квартире многоэтажного жилого дома. Квартира №11 площадью 60 кв м полностью выгорела. Пострадала квартира №16. Закопчены стены подъезда, лестничных клеток с четвёртого по шестой этажи, а также наружные стены дома над горящей квартирой. Сейчас пожар полностью потушен.
 
Как рассказал первый замглавы администрации городского округа Королёв Сергей Иванов, в тушении огня участвовали восемь пожарных расчётов. Пострадали три человека, один госпитализирован. Эвакуированы 18 жильцов.
 
В подъезде было отключено электроснабжение. Сейчас оно уже восстановлено. 

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#пожар
#чп
#дом
#мкд
#подмосковье
#московская область
#королёв
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Американец провёл в тюрьме 28 лет, будучи невиновным
28 сентября 2023, 14:40

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Выяснилось, что американец не совершал изнасилования.
Associated Press пишет, что Герардо Кабаниллоса из США был приговорён  к тюремному заключению в 1996 году. Суд решил, что он был одним из двух вооруженных мужчин, ограбивших пару. Люди сидели в припаркованной машине в городском парке в Саут-Гейте. Потом преступники увели женщину в заброшенное здание и изнасиловали.
 
Анализ ДНК, который провели недавно, показал, что Кабаниллос не причастен к изнасилованию. Суд пересмотрел дело. 26 сентября американца освободили.
 
При этом в 1996 году Кабаниллос сам признался в преступлении. Кабаниллос признал свою вину, оказавшись под давлением следствия и угроз. Признание якобы должно было смягчить приговор.
 
Пересмотр дела Кабаниллоса состоялся благодаря работе California Innocence Project. Организация помогает заключенным, в чьих делах существуют нестыковки.

Ранее сообщалось, что суд Ленинского районного суда Уфы частично удовлетворил иск 86-летнего Фатхуллы Исхакова о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Министерство финансов РФ обязуют выплатить пенсионеру 31,6 миллион рублей.

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#тюрьма
#суд
#насилие
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Скончался актер Майкл Гэмбон - Дамблдор из фильмов о Гарри Поттере
28 сентября 2023, 14:37

Фото: iStock/Joel Santos

Скончался актер Майкл Гэмбон на 83-м году жизни. Он прославился своей ролью профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Об этом сообщает британское агентство PA.
Гэмбон играл директора Хогвартса начиная с третьей части серии фильмов о Гарри Поттере. Он заменил Ричарда Харриса, который играл профессора в первых двух частях и скончался в 2002 году.

Родственники актера уточнили, что он мирно умер в больнице.

Ранее стало известно, что Одно из уникальных изданий «Гарри Поттера», подписанное автором серии Джоан Роулинг, предлагается к продаже на аукционе в Великобритании. Ожидается, что его стоимость может достигнуть 8-12 тысяч фунтов.

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#семья
#шоу
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На Камчатке грибнику пришлось прятаться от медведя на дереве
28 сентября 2023, 14:07

Фото: istockphoto/steverts

В городе Вилючинск грибник столкнулся в лесу с медведем.
Видеозапись опубликовали в городском сообществе во «ВКонтакте». «Лента. Ру» пишет, что хищник загнал мужчину на дерево. Грибник спрятался среди веток и снимал медведя на видео. На видео заметно, как зверь бродит вокруг укрытия грибника и нюхает воздух.
 
«Хотите скрасить серые осенние будни? Тогда отправляйтесь в лес за лисичками, эмоции зашкаливают», — сказано в посте.
Телеканалу «41-й регион» в Службе по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края объяснили, что главное при встрече с медведем — ни в коем случае не провоцировать хищника.

Ранее в Оренбургской области на поле заметили медведя, бежавшего рядом с машиной. На видео заметно, как медведь бежит по полю и старается догнать машину водителя-очевидца. Потом зверь устал и остановился.

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#медведи
#животные
#животное
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Сотрудник Госдумы подрался с соседями из-за собачьих экскрементов
Помощник депутата Госдумы Шаманова подрался с соседями из-за выгула собак
28 сентября 2023, 13:47

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Помощник депутата Госдумы Владимира Шаманова подрался с соседями, которые выгуливали собак на газоне у дома, сообщает Telegram-канал SHOT.
Сергей Поляков работает в Государственной думе и живет в многоквартирном доме в центре Москвы. Он решил объяснить соседям, что нельзя выгуливать собак на газоне у дома, на котором, ко всему прочему, установлена запрещающая выгул животных табличка. Словесный конфликт перешёл в драку.

По словам участницы драки Кузнецовой, Поляков первый накинулся на нее с кулаками, а оттащили его случайные прохожие.

Помощник депутата же утверждает, что все было наоборот. Он решил заснять момент, когда Кузнецова выгуливает свою собаку в неположенном месте, тогда женщина набросилась на Полякова и выбила телефон у него из рук. Мужчина решил сделать то же самое с телефоном Кузнецова, однако, в этот момент на него напали сзади и стали душить. Только тогда он дал сдачи.

Соседи Полякова написали на него заявление в полицию, он ответил собачникам тем же.

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#собаки
#москва
#госдума
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Соседка жильцов из сгоревшей квартиры в Королёве рассказала о ЧП
28 сентября 2023, 13:18

Фото: Евгений Лавряшин

Жительница квартиры на четвёртом этаже, где произошло возгорание утром 28 сентября, рассказала о проишествии.

Жительница дома на проспекте космонавтов рассказала, что моментально пламя охватило весь подъезд. 

«Без пятнадцати восемь я ещё спала, услышала с улицы кричат: «Прыгайте, прыгайте!» Слышно, что тревожное настроение у людей, я выглянула — увидела, что дым валит и люди собрались. Быстро оделась и выскочила в подъезд, здесь бегал сосед весь чёрный обгорелый, видно, что с ожогами. Спрашиваю: «Вы из одиннадцатой квартиры?». Он ответил, что да. Дальше я начала стучать соседке. Кричу ей: «Алёна, выходи, у нас тут пожар!» Алёна успела выскочить», — рассказала жительница дома Наталья. 

В настоящее время пожар полностью потушен. Квартира №11 площадью 60 квадратных метров полностью выгорела. Пострадала квартира №16.  


Сегодня утром, 28 сентября, загорелась трёхкомнатная квартира на т3 этаже дома на проспекте Космонавтов в Королёве. Из здания эвакуировали 20 человек, 5 из них — дети.
В настоящее время пожар полностью потушен, но в подъезде отключено электроснабжение.

Управляющая компания уже занимается ремонтом электропроводки.

По словам заместителя главы администрации городского округа Королёв Сергея Иванова, погибших при пожаре нет, пострадавших — 3 человека, 1 — госпитализирован, эвакуировано 18 человек.

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Российскую систему бронирования Leonardo атаковал Киев.

Воры обнесли дом главы Южного Бутова.
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#квартиры
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#люди
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Российскую систему бронирования Leonardo атаковал Киев
За атакой на систему Leonardo стоит IT ARMY of Ukraine
28 сентября 2023, 12:53

Фото: iStock/Svitlana Hulko

За атакой на российскую систему бронирования Leonardo стоят украинские хакеры, об этом «РИА Новости» сообщил источник на рынке кибербезопасности.
«Атакует IT ARMY of Ukraine», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Напомним, в работе Leonardo произошли серьезные сбои. Позже в Ростехе сообщили, что причиной сбоя стала массированной DDoS-атака из-за рубежа.

Однако, в настоящий момент затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены, заявили представители «Аэрофлота».

Ранее в аналитическом центре Stormwall заявили, что Россия в первом полугодии 2023 года опустилась на десятое место в списке стран, которые наиболее часто подвергаются атакам хакеров, потеряв семь позиций по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года.

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