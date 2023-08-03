Двое участников СВО избили девушку за цвет волос

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В Свердловской области двое мужчин, которые представились участниками СВО, столкнули девушку в фонтан и избили, сообщает KU66.RU.
Сперва один мужчина схватил девушку и бросил ее в фонтан, а затем бросил в нее тяжелым предметом. Второй, в это время, ударил ее по лицу. Избивая девушку, мужчины кричали, что только что вернулись с СВО.
Представившиеся российскими военнослужащими мужчины пока не задержаны.
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«Им не понравилась внешность, мол, она похожа на еврейку и волосы голубые», - прокомментировала ситуацию мать пострадавшей. Она также отметила, что один из нападавших угрожал ее дочери расправой.
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Евгения Парфентьева