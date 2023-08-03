Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Двое участников СВО избили девушку за цвет волос

Двое участников СВО избили девушку за цвет волос

На Урале двое мужчин, назвавшихся участниками СВО, избили девушку в фонтане
03 августа 2023, 18:24

Фото: iStock/globalmoments

В Свердловской области двое мужчин, которые представились участниками СВО, столкнули девушку в фонтан и избили, сообщает KU66.RU.
Сперва один мужчина схватил девушку и бросил ее в фонтан, а затем бросил в нее тяжелым предметом. Второй, в это время, ударил ее по лицу. Избивая девушку, мужчины кричали, что только что вернулись с СВО.

«Им не понравилась внешность, мол, она похожа на еврейку и волосы голубые», - прокомментировала ситуацию мать пострадавшей. Она также отметила, что один из нападавших угрожал ее дочери расправой.


Представившиеся российскими военнослужащими мужчины пока не задержаны.

Читайте также:

Мигранты забросали петардами польских пограничников на границе с Белоруссией

В Екатеринбурге отца пятилетней девочки, брошенной на детской площадке, нашли мертвым

Жителя Симферополя задержали за расклейку проукраинских листовок

#избиение
#сво
#девушка
#фонтан
Читайте нас в
56-летний россиянин получил штраф за шпаргалки на ЕГЭ
Суд в Петербурге оштрафовал 56-летнего мужчину за шпаргалки на ЕГЭ
03 августа 2023, 19:17

Фото: iStock/Chinnapong

В суде Санкт-Петербурга вынесли приговор 56-летнему мужчине, который использовал шпаргалки во время ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Россиянина, который списывал во время проведения Единого государственного экзамен, оштрафовали на три тысячи рублей.  

При этом, представители суда уточнили, что сам мужчина на заседание не пришел и никаких пояснений не давал.

Ранее фонд «Википедию» оштрафовали на 3 миллиона рублей за неудаление информации про возможность использования ядерного оружия на Украине. Судебному решению предшествовал протокол, который составил Роскомнадзор.

Читайте также:

На Урале двое мужчин, назвавшихся участниками СВО, избили девушку в фонтане

В Краснодарском крае град крупный град пробил крышу администрации

Мигранты забросали петардами польских пограничников на границе с Белоруссией
#егэ
#санкт-петербург
#штраф
#суд
Читайте нас в
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 15 человек, среди них пять детей
03 августа 2023, 19:13

Фото: iStock/conejota

Автобус, который следовал из мексиканской столицы в Тихуану на границе с США попал в страшную аварию, погибли 15 пассажиров, среди них пятеро детей, еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в полиции штата Найярит.
«Пассажирский автобус компании Elite, направляющийся в Тихуану, съехал с дороги и упал в овраг. На месте оказана помощь 21 пострадавшему разного возраста, получившему травмы», - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что около 15 человек не подают признаков жизни. Сейчас их пытаются достать из автобуса. По данным местных СМИ, среди погибших как минимум пятеро детей. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Это и стало причиной страшной аварии.

Читайте также:

В аварии с упавшим с моста бензовозом в Подмосковье пострадали три человека

Грузовик раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли

В США у Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами, один человек погиб
#подмосковье
#сша
#автобус
#помощь
#дороги
#сми
#водитель
#травмы
#аварии
#человек
#компании
Читайте нас в
Мобильная лаборатория контролирует качество воздуха на месте пожара под Воскресенском
03 августа 2023, 18:44

Фото: Минэкологии МО

Передвижная эколаборатория оперативно выехала в Воскресенский городской округ на место пожара здании на территории бывшего завода «Красный строитель». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
«Специалисты Мособлэкомониторинга оценят качество атмосферного воздуха вблизи источника возгорания. Площадь горения составила 400 кв м. Сейчас пожар локализован, никто из жителей и работников предприятия не пострадал», – заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, к возгоранию могло привести нарушение правил противопожарной безопасности при работе на кислородно-аккумуляторном складе. Окончательную оценку ЧП дадут правоохранительные органы.

Исследования состояния атмосферного воздуха проведены по 15 загрязняющим веществам. По результатам измерений зафиксированы повышенные концентрации по фенолу 0,9 ПДК м.р, этилбензолу 1,0 ПДК м.р. и оксиду углерода 0,6 ПДК м.р. Концентрации остальных загрязняющих веществ не превысили допустимых.

Фирсов добавил, что метеоусловия в Подмосковье не способствуют быстрому рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере. В Минэкологии рекомендуют жителям при возгорании вблизи места их жительства закрывать форточки, выходить на улицу только при необходимости в средствах защиты дыхательной системы. 

Читайте также: 

Пожар в Воскресенске локализовали

В Подмосковье установили причину возгорания на кислородно-аккумуляторном складе

У горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье обрушилась кровля


 

#пожар
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#воздух
#загрязнение воздуха
#лаборатории
#мониторинг
#экология
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Грузии оползень сошёл на отель, заблокированы 16 человек
03 августа 2023, 18:36

Фото:istockphoto/Adrian Wojcik

Оползень сошёл вблизи гостиницы «Сансет Шови», которая расположена в Шови.
Об этом пишет грузинское информационное агентство Ambebi, ссылаясь на МВД страны. Сообщается, что все соответствующие ведомства уже проинформировали о случившемся, на месте мобилизована техника.
 
В результате ЧП в гостинице «Сансет Шови» заблокированы 16 человек. В данный момент идёт операция по спасению людей. О летальных исходах не сообщалось.

Ранее в индийском штате Махараштра из-за схода оползня погибли не менее 26 человек. Среди погибших 25 местных жителей и пожарный. 86 человек пропали без вести. Спасателям сложно вести работы из-за дождей и рельефа местности.

Оползень сошел в деревне Райгад. По данным местных властей, разрушены 48 домов. В населённом пункте проживают чуть более 200 жителей.

Читайте также:

В Индии погибли 26 человек из-за оползня

В Дагестане сошёл страшный оползень после ливней

В Эквадоре без вести пропали 46 человек после схода оползня


#грузия
#чп
#отель
Читайте нас в
Пассажирский автобус загорелся в Белгороде
03 августа 2023, 18:11

Фото: iStock/trikolor

Пассажирский автобус загорелся на Преображенской улице в Белгороде. Об этом сообщило сообщило ГУ МЧС РФ по Белгородской области.
По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. 

Сотрудники МЧС сообщили о том, что полностью ликвидировали возгорание.

Напомним, ранее стало известно, что в Подмосковье взрыв на кислородно-аккумуляторном складе в деревне Ачкасово. Из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов эвакуировали семь человек. Взрыв, прогремел на бывшем заводе «Красный строитель». За взрывом последовал крупный пожар. По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы.

Читайте также:

Семь человек эвакуировали из горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье

7-летний мальчик утонул в Енисее на глазах у других детей

В Балашихе задержали двоих участников драки со стрельбой
#подмосковье
#мчс
#пожар
#взрыв
#человек
#возгорание
#сотрудники
Читайте нас в
В переполненном кафе в Петербурге разгорелся пожар
Из горящего питерского кафе эвакуировали 35 человек
03 августа 2023, 18:11

Фото: iStock/Distortion Media

В одном из кафе Санкт-Петербурга разгорелся пожар, эвакуированы 35 человек, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по городу.
«В 16.35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, пр. Просвещения, д. 37, к. 1. В 2-этажном здании кафе происходило горение обстановки на втором этаже на площади 30 квадратных метров», - прокомментировали ситуацию представители министерства.  

Уже в 17.15 возгорание было полностью ликвидировано, никто не пострадал. 

Напомним, сегодня из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов в подмосковном селе Ачкасово эвакуировали семь человек.

Читайте также:

На трассе М-4 в Ступино газель влетела в перевернувшийся тягач и загорелась

О причине возгорания на кислородно-аккумуляторном складе в Ачкасово рассказал глава местного муниципалитета

Пожар в здании на Нижней Красносельской улице в Москве локализовали
#санкт-петербург
#кафе
#пожар
Читайте нас в
В подмосковном Минэкологии оценили безопасность одинокого пущинского фламинго
03 августа 2023, 18:01

Фото: Миинэкологии МО

Оказавшийся в подмосковном Пущине фламинго находится в безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.
В министерство обращаются жители городского округа, которые уже несколько дней наблюдают невиданную там птицу. По словам жителей, фламинго поселился на Оке, но постоянно перемещается. Они не знают, как пернатый попал в эти широты и беспокоятся за его судьбу.
«Фламинго в Подмосковье – не экстраординарный случай. Для этих птиц характерны длинные миграции. Залетают они и в наш регион. В прошлом году, например, фламинго в Подмосковье наблюдали дважды», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
По его словам, птица в Пущине демонстрирует естественное для неё поведение, и беспокоиться за неё не стоит. Если ей не понравится жить в Подмосковье, она вернётся в места естественного обитания.
 
Фламинго занесены в Красную книгу России. Они распространены в Южной Америке, Африке, Юго-Восточной и Центральной Азии, а также на Кавказе. В период миграции фламинго могут достигать даже Южной Сибири, их наблюдали и на Байкале.

Читайте также: 

В США учёные обнаружили неизвестных подземных многоножек без глаз и с 486 лапками

Ктыри, журчалки и другие – в Подмосковье обитают более 5 тыс видов животных

Экологи объяснили причины нашествия лис


 

 
 
#минэкологии мо
#птицы
#пущино
#ока
#фауна
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Краснодарском крае град крупный град пробил крышу администрации
Град пробил крышу здания администрации Краснодарского края
03 августа 2023, 17:50

Фото: iStock/AlexandrIvasenko

В Краснодарском крае мощный град пробил крышу здания местной администрации, кадры публикует у себя Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошел в здании администрации Черниговского сельского поселения на Кубани.  

Природное явление обладало такой силой, что в одном из кабинетов здания рухнул потолок.  

Град коснулся и имущества простых людей – местных жителей повыбивало стекла в автомобилях.  

К счастью, никто не пострадал.  

Читайте также:

Москвичей попросили соблюдать осторожность из-за сильной жары

В Японии сильный тайфун оставил без света 200 тысяч человек

В Красноярске объявлен режим «чёрного неба»
#краснодарский край
#град
#администрация
Читайте нас в
7-летний мальчик утонул в Енисее на глазах у других детей
03 августа 2023, 17:33

Фото: iStock/TomasSkopal

В селе Есаулово Красноярского края 7-летний мальчик утонул в реке Енисей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.
По информации ведомства, мальчик зашел в воду и на расстоянии, примерно, 2 метров до берега провалился в подводную яму. Отмечается, что находившиеся на берегу дети не поняли, что мальчик тонет. Когда он скрылся под водой, то дети уже не могли ему помочь.

Тело погибшего нашел прибывший ему на помощь мужчина. Сотрудники СК РФ начали проверку.

Напомним, ранее в Республике Алтай пропал без вести мужчина, который решил переплыть реку Катунь на спор. По словам очевидцев, мужчина решился переплыть реку на спор. Друзья снимали на видео как он, не доплыв до середину, вдруг начал тонуть, а затем и вовсе пропал из виду.

Читайте также:

Екатеринбуржца, который бросил свою дочь на улице, нашли мертвым

Россиянин утонул на Алтае из-за спора

В Анапе умер турист во время катания на банане
#дети
#помощь
#мужчина
#сотрудники
#ск рф
#мальчик
#турист
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников