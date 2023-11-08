Двое вооружённых мужчин забаррикадировались в школе в Гамбурге

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Двое вооружённых мужчин забаррикадировались в в одной из школ Гамбурга. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что к зданию школы прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время спецназ немецкой полиции проводит операцию в этом учебном заведении. Специалисты штурмуют здание школы.
По информации издания, у одного из мужчин есть оружие.
Ранее сообщалось, что в Гамбурге почти на сутки закрывался аэропорт из-за вооружённого мужчины, который держал в заложниках свою четырёхлетнюю дочь. Он ворвался на взлётно-посадочную полосу на своём автомобиле. Отмечалось, что такое поведение было вызвано тем, что мужчина хотел увести дочь в Турцию из-за споров об опеке. Спустя 15 часов он сдался полиции.
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По информации издания, у одного из мужчин есть оружие.
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Анастасия Чинкова