Двоих пропавших в Подмосковье мальчиков нашли живыми

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Двое пропавших в подмосковной деревне Мисайлово мальчиков — 11-летний Владимир и 13-летний Артем — найдены живыми. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что мальчики пришли к своей подружке, которая живет в Кузьминках. С этой девочкой ребята дружили раньше, однако перестали общаться около шести месяцев назад.
Отмечаются, что мальчики не рассказывают, где провели эту ночь.
Напомним, 11-летний Владимир и 13-летний Артем из подмосковной деревни Мисайлово пропали 20 октября. По предварительной причине, мальчики могли совершить побег из дома, чтобы избежать ссоры с родителями из-за полученной двойки и потерянного телефона.
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Отмечаются, что мальчики не рассказывают, где провели эту ночь.
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Екатерина Коршунова